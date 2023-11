Adenbüttel. Seit Anfang Oktober werden die ersten Kinder dort betreut. Am Samstag öffnet der Kindergarten für alle Interessierten seine Türen.

Der Waldkindergarten Adenbüttel hat am 9. Oktober seinen Betrieb aufgenommen und seitdem verbringen die ersten sechs Kinder, zum Teil noch von Eltern begleitet im Rahmen der Eingewöhnung, einige Stunden am Vormittag in einem Mischwaldstück östlich des Tennisplatzes. Die nächsten Kinder, die aber erst im Dezember drei Jahre alt werden, warten schon darauf, im Waldkindergarten dabei zu sein, heißt es in einer Pressemitteilung der Gemeinde.

Der Start war sehr regnerisch: Das Begrüßungsfrühstück mit den Familien, den Pädagoginnen und Pädagogen, der Bürgermeisterin und Julia Rediske sowie Jasmin Hoffmann vom Trägerverein „Wir sind draußen“ durfte deswegen im Tennisheim stattfinden. Dort stand außer dem gegenseitigen Kennenlernen auch das Besprechen der Modalitäten und das Beantworten von Fragen auf der Tagesordnung. Während die Eltern noch sprachen, gingen die drei Pädagoginnen und Pädagogen schon mal mit den Kindern in den Wald, wo Schaukel, Hängematte, Sandhaufen, diverse Spiele und der Bauwagen auf sie warteten. „Leider regnete es auch an den Folgetagen, aber alle hatten ordentlich Spaß. Jeden Tag gab es Neues zu erkunden, es entstand eine Hütte aus Ästen und im beheizten Bauwagen konnte gemütlich gespielt werden“, berichtet Bürgermeisterin Doris Pölig.

Am Samstag, 18. November, veranstaltet der Waldkindergarten von 11 bis 13 Uhr einen Tag der Offenen Tür, zu dem alle Interessierten herzlich eingeladen sind. Der Zugang erfolgt am besten vom Sportplatz am Algesbütteler Weg oder von der Grundschule an der Gifhorner Straße. Alle Besucher sollten an an den Wald angepasste Kleidung und Schuhwerk denken, heißt es in der Pressemitteilung weiter.

red