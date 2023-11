Gifhorn. Um von seiner Drogensucht loszukommen, baute ein 28-Jähriger seine eigenen Hanfpflanzen in Gifhorn an. So urteilte jetzt das Gericht.

Um langsam von seiner Drogensucht wegzukommen, hatte ein 28-jähriger schon lange in Deutschland wohnender Ukrainer aus der Sassenburg Mitte vorletzten Jahres eine Idee. „Das Straßenzeug hat einen zu hohen THC-Gehalt“, erklärte er dem Strafrichter. Daher baute er die Hanfpflanzen selber an und suchte sich dazu ein Grundstück des Aller-Ohre-Verbands am Dannenbüttler Weg in Gifhorn aus.