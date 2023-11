Gifhorn. Die Sonderausstellung „Die Gifhorner Welfen - Alte und Neue Welten in unruhiger Zeit“ berichtet von den Ereignissen der Renaissance.

Drei Bereiche, vier Themen, und alles dreht sich um die Welfen in der Kasematte des Historischen Museums. Am Sonntag gab es die Eröffnung der Sonderausstellung „Die Gifhorner Welfen - Alte und Neue Welten in unruhiger Zeit“. Denn nicht nur heute, schon damals waren die Zeiten alles andere als ruhig. Neue Erfindungen, die Entdeckung Amerikas, die Reformation, der Umbruch in der Renaissance war groß, es gab Fortschritte, Rückschritte, Widersprüche. Wichtige Ereignisse in der Welt und in Europa sind mit einem Zeitstrahl dargestellt.