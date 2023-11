Gifhorn. Am Volkstrauertag wird der Weltkriegs-Toten und der Opfer von Gewaltherrschaft gedacht. Hier eine Übersicht für den Kreis Gifhorn.

17 Millionen Tote im Ersten Weltkrieg, 70 Millionen Tote im Zweiten Weltkrieg - am Volkstrauertag gedenken Menschen in Stadt und Kreis Gifhorn der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft.

Hier eine Übersicht der Gedenkfeiern in Stadt und Kreis Gifhorn:

Bokensdorf: Die Gemeinde Bokensdorf lädt zu einer Gedenkfeier um 12 Uhr am Mahnmal auf dem Friedhof ein. Die Wache am Ehrenmal übernimmt die Feuerwehr Bokensdorf. Im Anschluss an die Gedenkfeier findet in diesem Jahr kein Kaffeetrinken statt.

Dannenbüttel: Die Dannenbütteler Vereine und der Ortsrat treffen sich um 12 Uhr am Feuerwehrgerätehaus, um zusammen mit Pastor Waubke gegen 12.15 Uhr einen Kranz am Ehrenmal niederzulegen.

Didderse: Zur Kranzniederlegung um 11 Uhr treffen sich alle Vereine und interessierten Bürger um 10.50 Uhr zum Abmarsch an der Kirche.

Gifhorn: Die Stadt Gifhorn lädt dazu ein, gemeinsam der Gifhornerinnen und Gifhorner zu gedenken, die in den Kriegen des 19. und 20. Jahrhunderts gefallen sind, um damit auch ein Zeichen für den Frieden von heute zu setzen. Die Feierstunde findet statt am Sonntag, 19. November, um 11.15 Uhr an der Freiheitsglocke auf dem Gelände des Motorradmuseums am Mühlenmuseum Gifhorn. Vor Beginn der Feierstunde werden in der Zeit von 9 bis 11 Uhr in aller Stille Kränze vor den Ehrenmalen auf dem Alten Friedhof abgelegt. Ab 10 Uhr gibt es einen Gottesdienst zum Volkstrauertag in der St. Nicolai Kirche. Im Anschluss an den Gottesdienst lädt die Stadt Gifhorn zur gemeinsamen Feierstunde an der Freiheitsglocke ein. Der Feuerwehrmusikzug Gifhorn und der Heidechor Gifhorn/Neubokel begleiten die Feierstunde musikalisch. Superintendentin Sylvia Pfannschmidt und Pastoralreferent Martin Wrasmann halten eine ökumenische Andacht. Zudem werden Schülerinnen und Schüler verschiedener Altersgruppen das Thema Freiheit und Frieden aufgreifen und präsentieren. Zum Abschluss der Veranstaltung hält Bürgermeister Matthias Nerlich eine Ansprache.

Grußendorf: Von 10.30 bis 11.15 Gottesdienst in der Kapelle Grußendorf, 11.15 bis 11.30 Uhr Treffen der Vereine und Ortsrat (kleine Abordnung der Feuerwehr und Schützenverein) am Ehrenmal, 11.30 Uhr Kranzniederlegung und Gedenken

Hillerse: Kranzniederlegung 10.30 Uhr am Ehrenmal, Ortsteil Volkse 11 Uhr am Ehrenmal.

Isenbüttel: In der Gemeinde Isenbüttel findet zum Gedenken am Sonntag um 10 Uhr ein Gottesdienst mit anschließenden Rede-, Gesangs- und Liedbeiträgen zur Würdigung des Volkstrauertages in der St. Marien Kirche statt. Nach dem Gottesdienst wird der Kranz am Ehrenmal mit musikalischer Begleitung und Aufstellung der Vereine niedergelegt. Anschließend erfolgt um ca. 11.45 Uhr der gemeinsame Gang zum Friedhof.

Leiferde: Im Ortsteil Dalldorf beginnt die Kranzniederlegung um 9 Uhr, in Leiferde um 9.15 Uhr auf dem alten Friedhof (Volkser Str.). Die Vereinsabordnungen werden gebeten, am Gottesdienst um 10 Uhr teilzunehmen. Im Anschluss: Gemeinsamer Gang zum Ehrenmal zur Kranzniederlegung.

Meinersen: Ortsteil Päse Kranzniederlegung um 10.45 Uhr am Ehrenmal, Ortsteil Meinersen 12.15 Uhr am Ehrenmal. Die Vereinsabordnungen werden gebeten, nach Möglichkeit am Gottesdienst teilzunehmen und im Anschluss gemeinsam zum Ehrenmal zu gehen. Sollte dies aus organisatorischen Gründen nicht möglich sein, ist das Treffen um 12 Uhr. Ortsteil Seershausen 10.45 Uhr am Ehrenmal, Ortsteil Ohof 11.15 Uhr am Ehrenmal, Ortsteil Ahnsen 11.30 Uhr am Ehrenmal.

Müden: Ortsteil Müden Kranzniederlegung nach dem Gottesdienst, 11.30 Uhr am Ehrenmal, Ortsteil Ettenbüttel 12 Uhr Ehrenmal, Ortsteil Dieckhorst 14 Uhr Ehrenmal, Ortsteil Hahnenhorn 11.45 Uhr Ehrenmal, Ortsteil Flettmar 14.45 Uhr Ehrenmal.

Neudorf-Platendorf: Gottesdienst in der Thomaskirche um 10 Uhr. Nach dem Gottesdienst gegen 10.45 Uhr erfolgt die Kranzniederlegung mit Gästen und Vereinen. Der Männergesangsverein wird singen.

Osloß: Beginn 11 Uhr auf dem Friedhof in der Kapelle. Nach der Ansprache in der Kapelle wird jeweils ein Kranz am Ehrenmal für die verstorbenen Soldaten der Weltkriege, sowie ein Kranz am Gedenkstein für die Opfer durch Flucht und Vertreibung niedergelegt. Die Freiwilligen Feuerwehr und der Chor Osloß wird dabei unterstützen.

Rethen: Treffen der Schützinnen und Schützen zur Kranzniederlegung am Sonntag um 10.35 Uhr auf dem Hof Reinecke, Schulstr. ).

Stüde: Treffen der Teilnehmer um 9.30 Uhr am Feuerwehrhaus. Kranzniederlegung und Andacht um 10 Uhr am Denkmal.

Triangel: Am Volkstrauertag wird um 11.15 Uhr der Gottesdienst in der Schmiede in Triangel starten. Um 11.45 Uhr beginnt die Kranzniederlegung am Glockenturm.

Westerbeck: Um 9.45 Uhr Treffen der Mitglieder des Ortsrates und der Abordnungen der Vereine an der Bürgerbegegnungsstätte Westerbeck (Tempel), 10 Uhr Aufstellung nach Anmarsch am Ehrenmal, Rede zum Volkstrauertag und Totenehrung mit musikalischer Begleitung, Kranzniederlegung, kurzer gemeinsamer Ausklang der Beteiligten an der Bürgerbegegnungsstätte Westerbeck (Tempel).

Weyhausen: Alle Bürgerinnen und Bürger werden gebeten, an der Gedenkfeier um 11.30 Uhr, am Ehrenmal, Brückenstraße, teilzunehmen.