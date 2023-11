Gifhorn. Der Foto-Journalist Tobias Hauser ging für seine neue Live-Reportage „Costa Rica – Reise in den tropischen Garten Eden“ auf Entdeckungsreise.

Tobias Hauser geht am Montag, 20. November, ab 19.30 Uhr in der Stadthalle quasi auf Live-Reportage in eines der schönsten Länder dieser Erde – und nimmt die Gäste auf unnachahmliche Art mit nach Costa Rica.

Die „reiche Küste“ – trägt ihren Namen zu Recht. Immer mehr Menschen entdecken das grüne Juwel Zentralamerikas als sicheres und abwechslungsreiches Reiseland. Kein Wunder, denn es gibt fast nichts, was das tropische Kleinod seinen Besuchern nicht bieten könnte, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadt Gifhorn.

Der Foto-Journalist Tobias Hauser ging für seine neue Live-Reportage „Costa Rica – Reise in den tropischen Garten Eden“ auf Entdeckungsreise und lernte dabei die unglaubliche Farben- und Formenvielfalt der Tropen kennen. Zu Fuß, auf dem Pferd und mit Kanus lernte Tobias Hauser arteinreiche Tieflandregenwälder, moosbehangene Bergnebelwälder und faszinierende Trockenwälder kennen.

Der Vortrag ist eine kenntnisreiche und höchst unterhaltsame Reportage, der neben den landschaftlichen Highlights einen tiefen Einblick in die Kultur der Costaricaner bietet, aber auch über die Umweltprobleme des Landes informiert. Ein einfühlsames und vielschichtiges Portrait der „reichen Küste“ Mittelamerikas, so die Stadt Gifhorn.

Tickets gibt es für 12 Euro an der Abendkasse.

