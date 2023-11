Gifhorn. Das musikalische Duo spielt Stücke von Vincenzo Galilei, Isaac Albéniz, Manuel de Falla, Pablo de Sarasate ud Giuseppe Tartini.

Ariana Burstein (Cello) und Roberto Legnani (Gitarre) sind am Sonntag, 19. November, um 17 Uhr im Rahmen der Sonderausstellung „Die Gifhorner Welfen“ im Historischen Museum Schloss Gifhorn, in der Schlosskapelle, zu Gast. Auf dem Programm stehen klassische Meisterwerke unter anderem von Vincenzo Galilei, Isaac Albéniz, Manuel de Falla, Pablo de Sarasate, Giuseppe Tartini sowie Kompositionen von Roberto Legnani, heißt es in einer Pressemitteilung des Tournee- und Pressebüros Cunningham.

Das Duo öffnet den Zuhörern die Pforte zu einer faszinierenden Klangwelt: zwei Virtuosen mit Elan und einer Intensität, die in ihrem Temperament von imponierender Perfektion und überraschender instrumentaler Rollenverteilung sind. Roberto Legnanis präzises Spiel ist von höchster eleganter Meisterschaft, während Ariana Bursteins bemerkenswert geschmeidiger Bogenstrich ein Gefühl der feurigen Hingabe vermittelt, so das Tournee- und Pressebüro Cunningham.

Eintrittskarten gibt es an der Konzertkasse ab 16.30 Uhr. Weitere Informationen und Ticketreservierung unter www.elegmusic.com.

red