Gifhorn. Eine Frau soll ihren Verlobten mit einem Messer verletzt haben. Vor dem Landgericht widersprechen sich die Aussagen fundamental.

Wegen versuchten Totschlags in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung muss sich seit Dienstag eine heute 46 Jahre alte Frau vor der ersten Schwurgerichtskammer des Landgerichts Hildesheim verantworten. Sie soll ihren Verlobten mit dem Messer attackiert und schwer am Arm verletzt haben. Der Vorfall hatte sich Ende Juli 2017 in Wesendorf ereignet.