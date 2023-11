Isenbüttel. Die nun 16-köpfige Gruppe übernimmt die Erschließung des Gesamtgeländes nun selbst und räumt damit den größten Hemmschuh aus den Weg.

Seit fünf Jahren in der Planung und zuletzt schon fast ohne Aussicht auf Verwirklichung - das ist das generationsübergreifende Wohnprojekt „GeNiAl“ in Isenbüttel. Nun meldet sich die Gruppe jedoch mit viel Schwung zurück, hat eine wichtige Hürde genommen und will möglichst schon im nächsten Frühjahr anfangen zu bauen.