Gifhorn. An einigen Schulen kann der Sportunterricht nicht stattfinden, da Busfahrer für den Pendelverkehr fehlen. Muss eine neue Halle her?

Bei der Schulausschusssitzung des Landkreises am Donnerstag ging der Ausschussvorsitzende Pesi Daver (Grüne) auf die historischen Ereignisse des 9. November ein. Dabei erinnerte er insbesondere an den Tag vor 85 Jahren, als die Synagogen in Deutschland brannten. „Genau diese gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit haben wir heute wieder“, merkte er an. „Die Verächter der Demokratie haben schon wieder viel zu viel zu sagen“, mahnte er und forderte auf, „kurz darüber nachzudenken“, was damals passiert sei. Neu aufgenommen in das Gremium wurden die Schülervertreter Emma Lou Menge und Helin Lara Ates. Danach gab es etliche Berichte der Verwaltung.