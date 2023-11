Gifhorn. Das Konzert mit den Black Gospel Angels in der Gifhorner Stadthalle versetzte Fans von Spirituals und alten Kelly-Family-Songs in Ekstase.

Wenn eine Gospel-Ikone und ihr Chor auf die Grand Dame der legendären Kelly Family treffen, ist musikalische Vielfalt angesagt. Die kam beim Konzert von Kathy Kelly mit Lady Rose Watson und ihren Black Gospel Angels auf die Stadthallenbühne.

Die transatlantische musikalische Allianz traf augenscheinlich den Nerv des geneigten Publikums im gut besuchten Theatersaal. Der Funke der Begeisterung sprang schon bei den ersten Spirituals über, die der Chor aus Amerika ohne die Frontfrau aus der großen Zeit der Kelly Family mit viel Elan auf die Bühne brachte. Klassiker wie „He´s got the whole world in his hand“ ernteten spontanen Applaus.

Anders als bei den allermeisten kommerziellen Konzerten waren Fotos und kurze Video sowie deren schnelle Weitergabe auf allen Kanälen ausdrücklich erwünscht. Diese Aufforderung sorgte dafür, dass überall in den Reihen mobile Geräte liefen. Die einen filmten fleißig mit, andere nutzten einzig die Taschenlampenfunktion, schwenkten die Geräte und erzeugten so ein Meer der Stimmungslichter.

Geballte Frauenpower mit Kathy Kelly und Lady Rose

Mit maisgelben, wallenden Gewändern und den spektakulär ausladenden Engelsflügeln, die Lady Rose mittendrin ausbreitete, boten die Black Gospel Angels dem Publikum auch etwas fürs Auge. Auch der stetige Mix aus traditionellen Gospelmelodien und weltlichen Liedern fand viel Anklang.

Nach einer knappen halben Stunde räumte der Chor die Bühne für geballte Frauenpower. Kathy Kelly betrat die Bühne und sang im Duett mit Lady Rose den Klassiker ”Amazing Grace”. Das war zugleich die Überleitung zum nächsten Show-Block, bei dem Kelly mit und ohne Band-Unterstützung alleine die Bühne rockte und das Publikum uter anderem mit Welt-Hits von ihrer Vielseitigkeit überzeugte. Die Jubelstürme, die sie mit Hits wie „An Angel“ und „Who`ll come with me“ entfachte, ließen erahnen, das auch viele in den Reihen saßen, die mit der Musik der Kelly Family groß geworden waren.