Gifhorn. Rock ’n’ Roll ist Silvester in der Gifhorner Stadthalle angesagt. An sofort gibt‘s Tickets für das Megaevent am letzten Tag des Jahres.

Große Bühne für Buddy Holly und seine Musik: Mit viel Temperament rockt die Band rund um den Sänger und Gitarristen Stefan „Preston“ Klöbzig zu Silvester die Bühne der Stadthalle Gifhorn. Ab sofort gibt‘s Tickets.

Musikshow in der Gifhorner Stadthalle

„Buddy in Concert“ ist eine Musikshow, bei der das Publikum nicht auf den Plätzen sitzen bleibt. Fantastisch besetzt mit Vollblut-Musikern und mitreißend performt wird hier der Originalsound des Rock ’n’ Roll der 50er Jahre und legendäre Songs wie „Oh Boy“, „Peggy Sue“, „It Doesn’t Matter Anymore“, „That’ll Be The Day“ oder „Rave On“. Buddy Holly war einer der großen Revolutionäre der Musikgeschichte und eilte bis zu seinem viel zu frühen Tod von Erfolg zu Erfolg.

Neben der Musik von Buddy Holly mit dabei bei dieser perfekten Mischung aus Konzert und Show sind außerdem Songs von Little Richard, Bill Haley, Chubby Checker, Bobby Darin, Wanda Jackson, Fats Domino und Elvis Presley. Die Mitglieder dieser leidenschaftlichen Tribute Band sind neben Stefan Klöbzig, zuvor bei „The Firebirds“, außerdem Jens Holm (Gitarre, Vocals), Laura Röhniß (Vocals), Patrick Kosseck (Bass) und Uwe Plociennik (Drums, Vocals).

Vorverkauf für Rock ’n’ Roll-Event hat begonnen

Tickets für das Konzert am 31.12. gibt es ab 37,- € zuzüglich Vorverkaufs-Gebühr online unter www.stadthalle-gifhorn.de und an allen weiteren Vorverkaufsstellen sowie an der Abendkasse.