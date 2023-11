Gifhorn. Der 22 Jahre alte Rötgesbütteler wurde einstimmig vom FDP Kreisverband Gifhorn gewählt. Die Wahl des EU-Parlaments findet am 9. Juni 2024 statt.

Die Wahl des EU-Parlaments findet am 9. Juni 2024 statt. Als Kandidat für den FDP Kreisverband Gifhorn geht der einstimmig gewählte Jonathan Harms ins Rennen. Spitzenkandidat wird voraussichtlich Jan-Christoph Oetjen, der bereits einen Sitz im Europa-Parlament hat. Das teilt der FDP Kreisverband Gifhorn in einer Pressemitteilung mit.

Jonathan Harms ist 22 Jahre alt, wohnt in Rötgesbüttel und studiert Betriebswirtschaftslehre in Wolfsburg. Dazu arbeitet er in Teilzeit im Einzelhandel. Harms begründet seine Kandidatur: „Die Automobilindustrie und die Landwirtschaft prägen unsere Region und müssen in Europa stärker vertreten werden. Das sehe ich als meine Aufgabe!“

Harms: „Müssen offen für neue Technologien bleiben“

Grundsätzlich will Harms Anreize und nicht Verbote, heißt es in der Pressemitteilung. „Ökonomische und ökologische Ziele erreichen wir nur, wenn wir alle mitnehmen. Verordnungen aus Brüssel, die bürger- und wirtschaftsfern sind, führen nicht weiter. Wir müssen offen für neue Forschungsergebnisse und Technologien bleiben und Verbote vermeiden, gerade wenn es um Mobilität und Nahrungsmittel geht“, so der 22-Jährige.

Auch die Agrarpolitik müsse realitätsnäher sein, besonders für das ländlich geprägte Niedersachsen. Dazu gehöre der Erhalt der landwirtschaftlichen Flächen, die Fähigkeit zur wirtschaftlichen Erzeugung von Nahrungsmitteln und das vernünftige Management des stark wachsenden Wolfsbestands, berichtet der FDP Kreisverband Gifhorn.

red