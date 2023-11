Meine. Ein 18-Jähriger fährt mit seinem Auto auf der L321 bei Meine, als ihm ein schwarzer VW die Vorfahrt nimmt und dann auch noch ausbremst.

Stark abbremsen musste am Sonntag ein 18-jähriger Seatfahrer auf der L321 bei Meine, als ihm gegen 19.40 Uhr ein schwarzer Volkswagen CC die Vorfahrt nahm. Laut Polizei war der 18-Jährige auf der L321 in Richtung Meine unterwegs, als plötzlich ein schwarzer Volkswagen CC vom Einmündungsbereich der Kreisstraße 64 auf die Landstraße fuhr. Der Fahrer des Seat Altea musste daraufhin stark bremsen, um einen Zusammenstoß zu verhindern.

Polizei ermittelt nach Nötigung bei Meine

Der Fahrer des Volkswagens reagierte auf das Geschehen, indem er seine Geschwindigkeit auf rund 30 Stundenkilometer drosselte und den 18-Jährigen am Überholen hinderte - immer wieder fuhr er auf die Gegenfahrbahn. Schließlich fuhr der VW in Richtung Ortsmitte Meine/Bundesstraße 4 davon. Der Fahrer des Seat zeigte das Verhalten anschließend bei der Polizei an.

Nun ermittelt die Polizei wegen Nötigung und bittet Personen, die das Geschehen beobachtet haben oder Hinweise zum schwarzen Volkswagen CC geben können, sich zu melden: (05304) 91130.

red