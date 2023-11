Kästorf. Die neue Geh- und Radwegbrücke soll Teil des Erlebnispfades Iseaue werden. Die Platendorfer Straße ist bis zum 15. Dezember voll gesperrt.

Die Brücke über die Ise ist ein zentrales Element des Erlebnispfades Iseaue. Realisiert wurde die Brücke, deren Baubeginn Mitte Juni war, im Rahmen der Gestaltung des Erlebnispfads Iseaue. Die Gesamtkosten für das Projekt belaufen sich auf rund 545.000 Euro, von denen rund 200.000 Euro als Zuwendung zur Förderung der integrierten ländlichen Entwicklung – ZILE gefördert werden. Die Baukosten der Brücke haben an dem Projekt einen Anteil von rund 450.000 Euro. Das teilt die Stadt Gifhorn in einer Pressemitteilung mit.

Die neue Geh- und Radwegbrücke ist 22 Meter lang und 2,5 Meter breit und hat eine Tragkraft von fünf Tonnen. Es handelt sich um eine Stahlfachwerkbrücke mit einem Belag aus Glasfaser verstärktem Kunststoff (GFK). Die Brücke ist für Fußgänger und Radfahrer zugelassen.

Mit dem „Isetal-Erlebnispfad“ wird ein circa 11 Kilometer langer Rundweg durch die Iseaue geschaffen. Vom Ausgangspunkt des Rundweges an der Hauptstraße in Kästorf führt die Route zunächst in Richtung Norden über die Wahrenholzer Straße. Nach etwa drei Kilometern zweigt der Erlebnispfad nach Osten zur Tränkedammbrücke. Hier quert der Rundweg die Ise und führt anschließend noch knapp Zwei Kilometer in Richtung Südosten bis zum Waldrand mit Blick auf die benachbarte Ortschaft Neudorf-Platendorf. Von hier aus führt der Pfad dem „3. Damm“ nach Süden und im weiteren Verlauf über die Platendorfer Straße zum östlichen Ortsrand von Gamsen.

Zwei Rastplätze mit Sitzgruppen sollen entstehen

Der Kästorfer Weg und die Straße „Zum Isetal“ bilden dann den letzten Streckenabschnitt, um wieder den Ausgangspunkt an der Einmündung Hauptstraße/Wahrenholzer Straße zu erreichen. Im Abschnitt zwischen der Tränkdammbrücke und der Platendorfer Straße besteht alternativ die Möglichkeit, den „1. Damm“ zu nutzen. Damit ergibt sich eine auf circa neun Kilometer verkürzte Variante des Rundweges.

Mit dem Projekt wird ein ergänzendes Angebot für die Naherholung geschaffen. Nahe der Tränkedammbrücke und nahe der Platendorfer Straße werden am Rand des Weges zwei kleine Rastplätze mit entsprechenden Sitzgruppen hergestellt. Besonderheiten des Landschaftsraumes und die Veränderungen der Landschaft werden entlang des Pfades durch Informationstafeln erläutert. Themen der Tafeln sind zum Beispiel „Wildblumen“, „Tiere am und im Gewässer“, „Pflanzen am Gewässer“ und „Greifvögel“.

Platendorfer Straße wird voll gesperrt

Wegen der Bauarbeiten wird die Platendorfer Straße vom 13. November bis voraussichtlich 15. Dezember in Richtung Platendorf voll gesperrt. Vor Ort gibt es keinen Fußweg oder Radweg, deswegen wird die Straße auch für Fußgänger und Radfahrer komplett gesperrt. Den Landwirten ist es dennoch möglich, Felder und Wiesen zu erreichen. Wie die Stadt Gifhorn mitteilt, wurde die Baufirma angewiesen, die Sperrung wenn möglich für landwirtschaftliche Fahrzeuge kurzzeitig zu öffnen.

