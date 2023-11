Isenbüttel. Der Schulausschuss der Samtgemeinde sträubt sich gegen die Pläne der Verwaltung auf Halbierung der sechs Freiwilligen-Stellen.

Die Samtgemeinde steuert beim Etat für 2024 einem Millionen-Defizit entgegen. Aufgrund der angespannten Haushaltslage will die Verwaltung den Rotstift bei den FSJ-Stellen (Freiwilliges Soziales Jahr) an den fünf Schulen ansetzen, die erst im vergangenen Jahr neu geschaffen wurden. Diese Pläne kamen im Schulausschuss nicht gut an. Das Gremium sprach sich mit breiter Mehrheit für den Erhalt der sechs Stellen aus.