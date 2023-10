Celler Straße in Gifhorn ab Montag voll gesperrt

Mit dem Start der Herbstferien am Montag, 16. Oktober beginnt auf der Celler Straße in Gifhorn auch der Bau eines Multifunktionsstreifens und einer Querungshilfe im Bereich der B4-Brücke und Haltestelle „Kurze Straße“. Aus diesem Grund müsse die Celler Straße in diesem Abschnitt in der Zeit bis zum Montag, 30. Oktober, für den Autoverkehr gesperrt werden, teilt die Pressesprecherin der Stadt, Annette Siemer, mit.

Die Arbeiten würden in den Herbstferien vorgenommen, um die Verkehrsbehinderungen so gering wie möglich zu halten, heißt es in der Pressemitteilung. Es handele sich um den ersten Bauabschnitt der Gesamtmaßnahme Celler Straße zwischen der Einmündung der Celler Straße in die B 188 und der Einmündung Konrad-Beste-Straße, die außer der Asphaltdeckenerneuerung auch Maßnahmen zur Verbesserung des Fuß- und Radverkehrs vorsieht.

Multifunktionsstreifen soll die Verkehrssicherheit für die Schüler verbessern

Für den Bereich zwischen den Einmündungen Konrad-Beste-Straße und Kurze Straße ist ein 2 Meter breiter Multifunktionsstreifen mittig in der Fahrbahn vorgesehen, der sich von der asphaltierten Fahrbahn durch eine Tiefbordeinfassung und eine gepflasterte Fläche absetzt. Das westliche Ende des Multifunktionsstreifens endet mit einem halbkreisförmigen Inselkopf analog der Gestaltung der Querungshilfe.

Mit dem Multifunktionsstreifen soll die Verkehrssicherheit für die Schüler verbessert werden, die nach Beobachtungen vor Ort direkt von der Konrad-Beste-Straße zum gegenüberliegenden Bussteig strömen und umgekehrt. Diese Ausbauform sei im Rahmen der Entwicklung des Verkehrssicherheitskonzepts mit dem Humboldt-Gymnasium abgestimmt und positiv bewertet worden. „Bei der Planung wurden die Laufwege der Schüler berücksichtigt. Diese Querungshilfe soll entsprechend dem bereits in der Wolfsburger Straße umgesetzten Standard ausgebaut werden“, so Siemer. Diese entspreche den Vorgaben „barrierefreies Bauen im öffentlichen Verkehrsraum“.

Die Umleitung führt über die B 188

Die ausgeschilderte Umleitungsstrecke erfolgt über die B 188 - Lüneburger Straße - Celler Straße. Die Zufahrt in die Konrad-Beste-Straße ist auch während der Sperrung gewährleistet. Damit kann auch das Dialysezentrum problemlos erreicht werden. Im gesamten Fischerweg wird ein beidseitiges Halteverbot ausgeschildert. red

