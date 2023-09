Nach der B188 ist nun die Tankumseekreuzung gesperrt

Die einen sprechen von Chaos, andere sagen fast normal - die Sperrung der B188 zwischen der Abzweigung nach Neubokel im Westen und der Dragenkreuzung im Osten ist seit Dienstagabend aufgehoben. Der Verkehr rollt wieder normal. Dafür gibt es neue Sperrungen: unter anderem an der Tankumsee-Kreuzung und an der Auffahrt zur A39.

Autofahrer verärgert über Ampelschaltung an der Dragenkreuzung

Die Reaktionen auf die B-188-Sperrung fiel sehr unterschiedlich aus. Autofahrer, die im Stau standen und warten mussten, waren genervt. Andere, die die vorgeschlagenen Umleitungsstrecken nutzten, kamen weitestgehend normal voran. Mit Umleitungsempfehlungen ist das allerdings so eine Sache. Autofahrer, die aus Wolfsburg kommend in Richtung Burgdorf unterwegs waren und an der Dragen-Kreuzung links abbiegen sollten, waren vor allem sauer, dass die Ampelschaltung nicht angepasst worden war. Für den Geradeaus-Verkehr gab es eine unnötige Grünphase - obwohl wegen der niemand geradeaus fahren konnte. Die meisten Autofahrer bogen dann auf der K114 bei der ersten Gelegenheit in den Dannenbütteler Weg und spätestens am Bahnübergang Calberlaher Damm/Fallerslebener Straße hieß es dann Warten, auch mal für längere Zeit. Immerhin: am Montagmorgen haben die Baufirmen noch den Frühverkehr abgewartet. Da war um 7 Uhr noch freie Fahrt in beiden Richtungen auf der B 188.

Von weniger Durchgangsverkehr als erwartet, sprach Wilsches Ortsbürgermeister Uwe Weimann. „Ich habe mit viel, viel mehr gerechnet.“ Dass die Umleitungsstrecke über Wilsche und Neubokel führte, sei halt nicht zu ändern. Irgendwo müsse der Verkehr ja lang geleitet werden.

Nicht ganz so chaotisch wie erwartet, verlief die Sperrung der B 188 wegen Markierungsarbeiten. Ärgerlich für viele Autofahrer: Die Ampelschaltung an der Dragenkreuzung, die zu Rückstaus bis Neuhaus führte. Seit Dienstagabend ist die Sperrung aufgehoben. Foto: Dirk Kühn / FMN

Ebenfalls am Montag begann auch die nächste Ausbaustufe an der K114. Dazu gehört die zusätzliche Ausfahrt aus dem Gewerbegebiet Isenbüttel und eine dritte Fahrspur bis zum Elbeseitenkanal. Zusätzlich erhält die Tankumsee-Kreuzung eine neue Ampel und Rechtsabbiegespuren auf den beiden Hauptrichtungen sowie aus Richtung des Tankumsees. Die Baukosten dafür liegen bei zwei Millionen Euro.

Für Irritationen sorgten noch am Dienstag bei vielen Autofahrern die Straßensperrungen. In Richtung Wolfsburg ist die K114 bereits ab der Kreuzung Moorstraße bis zum Kanal gesperrt. Auch die Haustenbecker Straße ist gesperrt. Die Zufahrt zum Tankumsee ist einzig über den Moorstraße möglich sowie aus Wolfsburg kommend für Rechtsabbieger an der Tankumsee-Kreuzung. Ausgefahren werden kann nur über die Tankumseekreuzung in Richtung Gifhorn. Die Bauarbeiten sollen bis Ende Dezember beendet sein.

In sozialen Netzwerken Frust von der Seele geschrieben

Der Landkreis Gifhorn bittet die Anlieger und Verkehrsteilnehmer für die Behinderungen um Verständnis. Das allerdings war am Dienstag nicht sehr ausgeprägt. Vor allem in den sozialen Netzwerken tobten Autofahrerinnen und Autofahrer vor Wut. Die Kommentar reichten von „Die Umwege für die Leute dort sind unzumutbar!“ über „Ich muss jetzt immer ne Weltreise machen um nach Hause zum Tankumsee zu kommen“ bis „Dieser Landkreis ist in vielerlei Hinsicht ein Desaster“.

