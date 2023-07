Einbruch in Grundschule Leiferde – Täter verbrennen Diebesgut

Unbekannte sind in eine Grundschule in Leifernde eingebrochen. Bereits am Dienstag, 18. Juli, zwischen 15 und 23.15 Uhr verschafften sich nach Angaben der Polizei Täter Zugang in das Gebäude an der Straße Am Karberg. Im Inneren brachen sie einen Rollcontainer auf und entwenden zwei Kanister Reinigungsessig sowie Materialien der Schule, heißt es in der Mitteilung weiter.

Gegen 23.15 Uhr beobachten Anwohner zudem, dass auf dem der Grundschule angrenzenden Spielplatz ein Feuer entzündet wurde. Es stellte sich heraus, dass es sich dabei um entwendete Gegenstände aus der Schule handelte – den Essig verteilten die Täter auf dem Boden.

Zeugen beobachteten drei verdächtige Personen. Eine dieser Personen habe ein Trikot der französischen Fußballmannschaft Paris Saint-Germain mit der Rückennummer 30 getragen, eine weitere Person führte ein in Schwarz und Rot lackiertes Fahrrad bei sich. Hinweise melden Sie bei der Polizei in Meinersen unter (05372) 97850.

red

