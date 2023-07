Verkehrsunfall mit Fahrerflucht am Rebenring Braunschweig

Vorfahrt genommen: Am Rebenring in Braunschweig entfernte sich der Unfallverursacher nach einem Zusammenstoß vom Unfallort. (Symbolbild)

Am Rebenring ist es zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Fahrerflucht gekommen. Ein 32-Jähriger fuhr am Donnerstag, 20. Juli, gegen 14.45 Uhr, in Höhe der Einmündung Bültenweg in Richtung Hamburger Straße, als ein ihm ein schwarzer Mercedes Kombi den Bültenweg aus Richtung Nordstraße kommend die Vorfahrt nahm, teilte die Polizei mit. Der Mercedes bog vom Bültenweg in den Rebenring ein – es kam zum Zusammenstoß.

Im Anschluss entfernte sich der dunkle Mercedes unerlaubt in Richtung Hamburger Straße. Am Hyundai entstand Sachschaden, der Fahrer wurde nicht verletzt. Zeugen melden sich beim Verkehrsunfalldienst unter (0531) 4763935.

red

