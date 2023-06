Gifhorner probieren Yoga-Arten von Yin bis Yang und mehr

Isenbüttel. Den Welt-Yoga-Tag am Mittwoch, 21. Juni, haben sechs Yoga-Lehrerinnen des Land- und Umkreises am Tankumsee schon mal vorweggenommen.

Den Welt-Yoga-Tag am Mittwoch, 21. Juni, haben sechs Yoga-Lehrerinnen des Land- und Umkreises am Sonntag schon mal vorweggenommen: Am Tankumsee übten sie mit rund 70 Teilnehmerinnen und Teilnehmern die verschiedenen Arten ein.

„Dies ist ein Schnupperangebot“, sagte Mitorganisatorin Kerstin Proske aus Calberlah. In elf Kursen à 45 Minuten ging es über den ganzen Tag verteilt um Wald-Yoga, Yin-, Yin- und Yang-, Chakra-, und meditatives Hatha-Yoga, Yoga in Balance und Yogabata. „Wir haben die Zeit begrenzt, um die verschiedenen Arten und Lehrerinnen vorzustellen“, so Proske. „Gesundheit und Wohlbefinden stehen im Vordergrund.“ Den Abschluss bildete die Herz-Meditation.

Im Schatten eines Baums gelang der Auftakt

Die Teilnehmer, die alle unter einem riesigen Baum auf einer der see-nahen Wiesen einen schattigen Platz fanden, kamen nicht nur aus der näheren Umgebung, sondern auch aus Wolfsburg und Braunschweig. Der Erlös des Tages – rund 1300 Euro – sind für die ambulante Kinderhospizarbeit Region Wolfsburg bestimmt.

Der Auftakt war jedenfalls schon mal gelungen. Nun könnten sich die Yoga-Lehrerinnen auch vorstellen, den Yoga-Welttag jedes Jahr am Tankumsee zu zelebrieren.

