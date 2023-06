Wolfsburger Gemeinschaftsgarten „Wurzelwerk“ öffnet wieder

Wolfsburg. Die Initiatoren laden in den Wolfsburger Höfen Interessierte zum Mitgärtnern ein. Auch Veranstaltungen sind geplant. So kann jeder dabei sein.

Das fünfte Jahr in Folge öffnet der Gemeinschaftsgarten „Wurzelwerk“ seine Tore. Seit ein paar Wochen richten freiwillige Helfer und Helferinnen aus der Region die Beete her und bringen die ersten Pflanzen in die Beete, teilt der Verein Institut für Zukünfte mit. Nun möchte der Gemeinschaftsgarten auch offiziell seine Gartentore wieder öffnen und lädt am Samstag, 17. Juni, von 11 bis 14 Uhr zum Sommerfest im Garten ein. Für Getränke, selbst gemachten Kuchen und Outdoor-Spiele sei gesorgt.

In den Sommermonaten regelmäßig Veranstaltungen

Das Sommerfest bilde damit den Auftakt für weitere Veranstaltungen, die in diesem Jahr folgen sollen. Denn das „Wurzelwerk“ sei nicht nur ein Gemeinschaftsgarten, sondern auch ein Veranstaltungsort im Grünen, an dem in den Sommermonaten regelmäßig Veranstaltungen in gemütlicher Atmosphäre stattfinden, heißt es in der Mitteilung. Auf diese Weise schaffe das Projekt einen Ort, der Jung und Alt gleichermaßen zum Verweilen einlade. Dabei seien auch all diejenigen willkommen, die nicht aktiv im Garten mithelfen.

„Unser Gartentor steht für alle offen – auch außerhalb unserer Veranstaltungen können die Wolfsburgerinnen und Wolfsburger gerne in unseren Garten kommen, hier verweilen und zum Beispiel ein Buch lesen“, sagt Linda Krüger, Organisatorin des „Wurzelwerks“.

„Die Picknick-Konzerte sind in jedem Jahr das Highlight“

Neben dem Sommerfest sind der Mitteilung zufolge ein Picknick-Konzert am 23. Juni von 17.30 bis

19 Uhr mit Torben Nagel (Einlass ab 17 Uhr) geplant sowie eine Yogastunde am 25. Juni von 17.30 bis

19 Uhr. Alle Veranstaltungen im „Wurzelwerk“ sind der Mitteilung zufolge kostenfrei und ohne Anmeldung besuchbar.

Insbesondere zu dem Picknick-Konzert könnten gern Getränke und Speisen selbst mitgebracht werden sowie Decken, um es sich auf der Rasenfläche des Gartens gemütlich zu machen. „Die Picknick-Konzerte sind in jedem Jahr das Highlight. Hierbei treten Künstlerinnen und Künstler aus der Region in unserem Garten gegen Hutkasse auf – gute Laune und eine gemütliche Atmosphäre sind dabei garantiert“, sagt Linda Krüger.

Ziel des Projekts sei es, Menschen aus der Region näher zusammenzubringen und so den lokalen Austausch in der Gesellschaft zu fördern. Bereits seit 2019 bewirtschaften freiwillige Helfer und Helferinnen aus der Region gemeinschaftlich den Garten und führen seit 2020 auch verschiedenste Veranstaltungen im „Wurzelwerk“ durch. Besonders beliebt seien die Picknick-Konzerte sowie Yoga-Stunden und Bastel-Workshops. Aber auch Vorträge, Kunstausstellungen und Pop-up-Cafés finden in den Sommermonaten auf der Gartenfläche im Stormhof 1 (38440 Wolfsburg) statt.

Weitere Informationen zu dem Projekt und zu den Veranstaltungen gibt es auf der Internetseitewww.institutfuerzukuenfte.de/wurzelwerk.

red

