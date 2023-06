Proklamation Ingo Campe ist der neue Schützenkönig in Gifhorn

Der Jubel war riesig und dem Würdenträger kamen die Tränen auf der Bühne: Der neue Schützenkönig der Stadt Gifhorn heißt Ingo Campe. Der Mann aus dem 5. Zug des Bürgerschützenkorps (BSK) hatte einen 97er Teiler geschossen.

„Wir hatten eine spannende Ratssitzung“ – so läutete Bürgermeister Matthias Nerlich die Proklamation zwischen Stadthalle und BSK-Saal ein. Spannend – auf alle Fälle, wie sich gleich danach noch herausstellen sollte. Denn dass Campe wenige Minuten Später gefeiert wurde, stand nicht von Anfang an fest.

Das Uniformierte Schützenkorps jubelte zuerst

Zuerst hatte das Uniformierte Schützenkorps (USK) zu jubeln. Denn zum viertbesten Schützen und damit 3. Andermann kürte der Bürgermeister Sebastian Notbom, der einen 159er Teiler auf die Scheibe gelegt hatte. Und er gehört auch noch dem bisherigen Königszug an, dem 9. Der 2. Andermann wurde - ebenfalls aus den Reihen des 9. USK-Zugs – Andree Kepper, und zwar mit einem 142er Teiler.

Ingo Campe wurde zunächst lediglich als 1. Andermann aufgeführt. Denn den besten Teiler hatte eigentlich Falk Littau vom 4. Zug des BSK abgelegt: einen 63er. Doch bevor Nerlich den Namen verkündete, schob er vorweg: „Er ist ein hervorragender Schütze, aber er hat den falschen Wohnort gewählt.“ Littau ist in Hankensbüttel zuhause, zugelassen sind als Könige aber nur waschechte Gifhorner. Dass er obendrein mit 21 Jahren auch das Mindestalter von 25 noch nicht erreicht hat, spielte dann auch keine Rolle mehr. Somit tauschten Littau und Campe die Amtsplätze.

Vorgänger Nowak urteilte: „Das ist ein würdiger Nachfolger“

So oder so: Beim BSK brach Jubel aus. Löste der neue Schützenkönig mit Bastian Till Nowak doch einen USKler ab. Und Campe war sichtlich gerührt, als er das Mikrofon auf der Bühne in die Hand bekam – unter Freudentränen fand er zunächst kaum Worte für sein Glück: „Da kriege ich schon mal schnell eine Schniefnase.“

Nachdem ihn der 3. Andermann Notbom in den Arm genommen hatte, ging es dann doch ganz flüssig mit dem Hoch-Leben-Lassen von Vorgänger, Stadt, Rat und Verwaltung sowie des Schützenwesens. Campe genoss das Bad in der Menge, die ihm „Ingo! Ingo! Ingo!“ zurief. Auch Nowak, der König a.D., blickte zufrieden in die Runde: „Das ist ein würdiger Nachfolger.“

Littau war von seinem Können mit der Waffe selbst überrascht: „Das war gar nicht geplant. Damit habe ich überhaupt nicht gerechnet. Ich bin noch ganz nervös“, sagte er, kurz bevor sich der Fackelumzug in Bewegung setzte.

Weitere Artikel zum Thema

Täglich wissen, was in Gifhorn passiert: Hier kostenlos für den täglichen Gifhorn-Newsletter anmelden!

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de