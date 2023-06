Zum Gifhorner Schützenfest: Alle Fragen, alle Antworten

Gifhorn. Wann und wo wird in Gifhorn gefeiert? Welche Fahrgeschäfte gibt es? Was bedeuten die Kürzel USK und BSK? Wir verraten es hier.

Am Donnerstagvormittag beginnen die tollen Tage in Gifhorn: Das traditionelle Schützenfest startet durch. Wie sieht das Programm aus? Welche Fahrgeschäfte sind zu erwarten? Was bedeuten die Kürzel USK und BSK? In unseren Schützenfest-FAQ stehen die Antworten.

Wann ist das Schützenfest in Gifhorn?

Die Gifhorner feiern das traditionelle Schützenfest dieses Jahr vom Donnerstag, 15., bis Sonntag, 18. Juni. Offiziell eröffnet wird es am Donnerstag, 10.15 Uhr, mit der Zeremonie auf dem Marktplatz. Intern beginnt das Fest für die beiden Schützenvereine BSK und USK schon am Mittwoch mit Ständchenspiel beim amtierenden König Till Bastian Nowak. Abends wird zur Einstimmung in vielen Zügen das traditionelle „Säbelputzen“ gefeiert.

Wo findet das Schützenfest statt?

Die Eröffnungszeremonie erfolgt traditionell am Donnerstag, 15,. Juni, ab 10.15 Uhr auf dem Gifhorner Marktplatz durch Bürgermeister Matthias Nerlich. Es folgt ein Umzug zum Schützenplatz an der Celler Straße, wo sich die Fahrgeschäfte befinden. Abends gibt es einen Fackelumzug durch die Stadt. Für Sonntag ist der große Umzug der Gifhorner Schützen, Vereine und Verbände geplant.

Wer ist Schützenkönig in Gifhorn?

Der neue Schützenkönig wird bei der Proklamation am Donnerstagabend gegen 20.45 Uhr verkündet – Nach dem Ende des Königsschießens ab 15 Uhr. Seit 2022 war Till Bastian Nowak der amtierende Schützenkönig. Seine Andermänner waren Thomas Reuter, Lutz Dannheim und Patrick Meyer-Buchtien.

Wann öffnen die Fahrgeschäfte auf dem Rummel?

Der Rummel auf dem Schützenplatz ist an allen vier Tagen geöffnet: Am Donnerstag von 14 bis 24 Uhr, Freitag und Samstag von 12 bis 24 Uhr und am Sonntag wieder von 14 bis 24 Uhr.

Welche Fahrgeschäfte gibt es auf dem Rummel?

Unter den insgesamt acht Fahrgeschäften ist zum Beispiel der „Polyp“, der Autoscooter „Top In“ mit XXL-Fahrbahn und barrierefreiem Zugang sowie das Kinder-Sport-Karussel von Böker, ebenfalls barrierefrei erreichbar.

Welche Stände gibt es auf dem Rummel?

Die Gäste können sich auf sieben Spiel- und Erlebnisstände sowie 25 Verzehr- und Süßwarenstände freuen, darunter Modes Heideschinken, Emmerich’s Bratwurst, verschiedene Biergärten, Pizza und Eis von Wimmert oder Mandeln von Dannehl.

Was bedeuten die Kürzel BSK und USK?

Das sind die Abkürzungen der beiden Gifhorner Traditionsvereine, die das Schützenfest zusammen mit der Stadt ausrichten: das Bürgerschützenkorps und das Uniformierte Schützenkorps.

Wann findet das Feuerwerk statt?

Als krönenden Abschluss ist am Sonntag, 18. Juni, um 23 Uhr zudem wieder ein großes Feuerwerk geplant.

Wie sieht das Programm im Detail aus?

Das Programm zum Gifhorner Schützenfest 2023:

Donnerstag, 15. Juni:

10:10 Uhr - Antreten der beiden Schützenkorps auf dem Marktplatz

10:15 Uhr - Fahnenausmarsch aus dem Rathaus

im Anschluss - Eröffnung des Schützenfestes durch den Bürgermeister

im Anschluss - Umzug (Marktplatz (Parademarsch), Marsch um die St.-Nicolai-Kirche, Steinweg, über den Schillerplatz, geradeaus in die Braunschweiger Straße, Poststraße, Oldaustraße, Kreuzung Schillerplatz, Bodemannstraße, Lindenstraße, Rathausstraße, Steinweg, Marktplatz)

13:10 Uhr - Antreten der beiden Schützenkorps auf dem Marktplatz

13:15 Uhr - Fahnenausmarsch aus dem Rathaus

im Anschluss - Umzug (Marktplatz (Parademarsch), Marsch um die St.-Nicolai-Kirche, Cardenap, Rathausinnenhof, Konrad-Adenauer-Straße, am Mühlenquartier vorbei um Liedtkesche Eiche, Cardenap, Lüneburger Straße, Celler Straße, Schützenstraße, Einmarsch in die Säle)

19:30 – 20:30 Uhr - Platzkonzert der Heidemusikanten (BSK) und der Trachtenkapelle St. Barbara (USK) zwischen den beiden Sälen

21 Uhr - Königsproklamation zwischen Stadthalle und Bürgerschützensaal

im Anschluss - Fackelumzug (Schützenstraße (Stadthalle), Allerstraße, Schillerplatz, Steinweg, Marktplatz)

Freitag, 16. Juni:

10:10 Uhr - Antreten der beiden Schützenkorps auf dem Marktplatz

10:15 Uhr - Fahnenausmarsch aus dem Rathaus

im Anschluss - Umzug ( Marktplatz (Parademarsch), Marsch um die St.-Nicolai-Kirche, Steinweg, Schillerplatz, Braunschweiger Straße, Poststraße, Goethestraße, Allerstraße, Schillerplatz, Steinweg, Marktplatz)

13:10 Uhr - Antreten der beiden Schützenkorps auf dem Marktplatz

13:15 Uhr - Fahnenausmarsch aus dem Rathaus

im Anschluss - Umzug (Marktplatz (Parademarsch), Marsch um die St.-Nicolai-Kirche, Cardenap, Lüneburger Straße, Celler Straße, Schützenstraße)

20 Uhr - Schützenbälle in beiden Sälen

Samstag, 17. Juni - Kinderschützenfest

13 Uhr - Antreten im Steinweg Höhe der Volksbank

ab 13:30 Uhr - Umzug (Steinweg, Marktplatz, Cardenap, Lüneburger Straße, Celler Straße, Schützenstraße)

14 – 16:30 Uhr Kinderschützenfest mit Königs- und Preisschießen mit Lichtpunktgewehren auf dem Schießstand, Spiel und Spaß zwischen der Stadthalle und dem Bürgerschützensaal und Kindertanzen im BSK-Saal

17:00 Uhr - Preisverleihung im BSK-Saal

17:50 Uhr - Kinderkönigsproklamation durch den Bürgermeister, die Damenkönigin und den Schützenkönig auf dem Podest vor der Stadthalle

anschließend - Umzug (Stadthalle, Schützenplatz, Stadthalle)

(Zur Teilnahme am Programm des Kinderschützenfestes ist der rechtzeitige Erwerb eines Bändchens zum Preis von 3,00 Euro erforderlich!)

Sonntag, 18. Juni

13:15 Uhr - Antreten des BSK und seiner Gastvereine in der Fallerslebener Straße

13:45 Uhr - Antreten des USK und seiner Gastvereine auf dem Marktplatz

13:55 Uhr - Fahnenausmarsch aus dem Rathaus

14 Uhr - Großer Umzug der Gifhorner Schützen, Vereine und Verbände (Marktplatz (Parademarsch), Marsch um die St.-Nicolai-Kirche, Konrad-Adenauer-Straße in Richtung Xanthi-Straße, Marktplatz, Steinweg, Schillerplatz, Braunschweiger Straße, Bahnhofstraße, Rückmarsch um die Verkehrsinsel in die Braunschweiger Straße, Schillerplatz, Steinweg, Bodemannstraße, Lindenstraße, Rathausstraße, Steinweg, Marktplatz, Cardenap, Lüneburger Straße, Celler Straße, Schützenplatz)

ab 20:00 Uhr - Tanz im Bürgerschützensaal

19:30 – 23:00 Uhr - Party auf der Terrasse und im Biergarten der Stadthalle

23 Uhr – Großes Feuerwerk auf dem Schützenplatz

Das Programm in allen Details findet man auf der Webseite des USK und auf der Homepage der Stadt Gifhorn

