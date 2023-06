Waldbrandgefahr: Landkreis Gifhorn appelliert an Bürger

Tagelange Trockenheit macht den Wäldern, Wiesen und Feldern in der Region Gifhorn zu schaffen und die Waldbrandgefahr steigt. Da auch in den kommenden Tagen keine Entspannung in Sicht ist, appelliert die Kreisverwaltung des Landkreises Gifhorn, sich an die Regeln zur Vermeidung von Waldbränden zu halten, denn rund 95 Prozent der Brände lassen sich auf menschliches Fehlverhalten zurück führen.

Wie verhalte ich mich richtig:

- Kein offenes Feuer im Wald oder in Waldnähe

- Bundesweit ist vom April bis November ein generelles Rauchverbot in Wäldern vorgeschrieben

- Brennende oder glimmende Gegenstände wie zum Beispiel Zigarettenkippen dürfen auch nahe Feldern oder Wiesen nicht weggeworfen werden

- Autos und Motorräder nicht über trockenem, entzündlichem Gras oder Untergrund abstellen

- Einfahrten von Waldwegen nicht zuparken, sie dienen als Rettungswege

- Bei Waldbrandwarnstufe 4 und 5 gilt zusätzlich: Vermeiden Sie Aufenthalte im Wald, nutzen Sie wenn dann nur offizielle Wege und Straßen. Forstbehörde oder Waldeigner dürfen den Zugang zu den Wäldern sperren. Wald- und Flurbrände sofort melden. Bei einem Wald- oder Flurbrand muss schnellstmöglich die Feuerwehr alarmiert werden.

Hilfreich sind dabei folgende Informationen:

- Wo brennt es – genauer Brandort

- Wie brennt es – Ausmaß abschätzen,

- Brennt es am Boden oder in Baumwipfeln

- Sind möglicherweise Menschen im Gefahr

- Von wo aus sehen Sie den Brand

- Kleine Feuer, die sich gerade erst ausbreiten, können durch zivile Löschversuche (zum Beispiel Austreten) eingedämmt werden.

red

