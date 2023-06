Anmeldungen beginnen: Sommerferienspaß für Gifhorner Kinder

Was wären die Sommerferien ohne den Sommerferienspaß der Grille? Das Freizeit- und Bildungszentrum Grille hat für die Ferien vom 6. Juli bis 16. August wieder jede Menge spannende Aktionen für Kinder und Jugendliche vorbereitet. Auf dem Programm der städtischen Jugendförderung stehen dieses Mal über 60 Veranstaltungen für Kinder ab sechs Jahren.

Ein besonderer Fokus liegt dabei auf sportlichen Aktionen und Programmpunkten an der freien Natur, zum Beispiel Kanu fahren, Segelfliegen, ein Skateboard-Schnupperkurs oder Meerjungfrauschwimmen. Zusätzlich gibt es tolle Kreativangebote wie ein 3-tägiger Töpferkurs, Nähkurse für Jungs oder Bumerang Basteln.

Neben den kurzweiligen Ferienspaßaktionen veranstaltet die Grille in den Sommerferien außerdem ganz- und mehrtägige Ausflüge, darunter Familienfahrten zum Heide Park Soltau, der Pullman City, dem Serengetipark und in das Rastiland, eine Ferienwoche in der Allerwelle und eine Kinder-Kanufreizeit zum Irenesee in Uetze.

Kinder-Kanu-Freizeit hat das Motto ,,Fünf Flüsse in fünf Tagen’’

Die Ferienwoche „Kinder aus Aller-Welten“ findet vom 10. bis 14. Juli in der Allerwelle statt. Geeignet ist die Veranstaltung für Kinder ab acht Jahren. Den Höhepunkt bildet am Freitag eine Poolparty. Ein DJ wird für ordentlich Badespaß sorgen und auch Wasserspiele und die beliebten Riesenwasserbälle dürfen nicht fehlen. Eine Woche später startet dann die Kinder-Kanu-Freizeit mit Übernachtung für Kinder ab 8 Jahren. Vom 18. bis 24. Juli geht es mit dem Kanu zum Irenensee in Uetze. Das diesjährige Motto: Fünf Flüsse in fünf Tagen. Die Flüsse werden mit dem Kanu erobert, aber natürlich bleibt auch genügend Zeit zur Erholung und Badespaß am See.

Die einzelnen Termine und Aktionen sind ab Montag, 5. Juni, online unter www.unser-ferienprogramm.de/gifhorn reservierbar. Die Verlosung und Zuteilung der begehrten Plätze erfolgt dann am 19. Juni. Schnell sein lohnt sich also.

