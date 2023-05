Neubau oder Sanierung: K 93 nicht für Schwerlastverkehr geeignet

Der Bau der Schnellecke-Tochter Real Estate (SRE) in Triangel hat noch nicht einmal begonnen, die Bauleitplanung musste auf Weisung des Landkreises noch eine Ehrenrunde drehen, doch ebenfalls vom Landkreis veranlasst, ist schon mal die einzige Zufahrtsstraße zum Gewerbegebiet Rohrwiesen halbseitig gesperrt. Der Grund dafür: die marode Brücke über den Triangeler Moorkanal, deren Tragkraft eingeschränkt ist.

Erste Kostenberechnungen ergeben 2,42 Millionen Euro

Doch es ist nicht die Brücke allein, die nun dazu führt, dass der Landkreis die Planungen für eine komplette Sanierung beziehungsweise den Neubau eben jener Kreisstraße 93 aufgenommen hat. Im Ausschuss für Verkehr, ÖPNV und Straßenbau stellte Uwe Peters, Fachbereich Bauwesen, nun die Planung vor. Kreisrätin Ute Spieler schickte voraus: Die Gemeinde Sassenburg plant die Erweiterung des Gewerbegebietes und hat dafür auch ein Verkehrsgutachten in Auftrag gegeben.

Bereits im April berichtete Sassenburgs Gemeindebürgermeister Jochen Koslowski, dass die Kreisstraße 93 bis zur Einmündung in die L 289 an der IGS verbreitert werden solle. Für die aktuelle Fahrbahnbreite von sechs Metern sind maximal 300 LKW-Fahrten am Tag vorgesehen. Wenn Schnellecke Real Estate seine Planungen komplett umsetzt, könnten es nach dem letzten Bauabschnitt bis zu 900 LKW täglich werden. Zunächst ist jedoch mit 120 LKW-Fahrten täglich zu rechnen. In dem neuen Werk sollen Achsen für das VW-Elektromodell ID.3 produziert werden.

Ob der Straßenabschnitt nur von 6 auf 8 Meter verbreitert wird oder komplett neu gebaut werden muss, ist offen. Der Landkreis hat zunächst eine Bodenuntersuchung in Auftrag gegeben. Notwendig ist auf jeden Fall ein Brückenneubau über den Moorkanal und eine Anbindung an die Landesstraße 289. Ob dort ein Kreisverkehr gebaut wird oder Ampeln den Verkehr regelt, wird noch geklärt. Aufgrund der Zuständigkeit ist die Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr einbezogen. Die Gemeinde Sassenburg hat dafür ein weiteres Verkehrsgutachten in Auftrag gegeben.

In ersten Berechnungen des Landkreises ist von Kosten in Höhe von 2,42 Millionen Euro die Rede, allerdings ohne den Verkehrsknoten an der L 289. Über das Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz könnten 60 Prozent der Kosten bezahlt werden. Über die restlichen rund 1,144 Millionen Euro soll nun mit der Gemeinde Sassenburg verhandelt werden. Der Landkreis möchte die Kosten gern teilen, so dass für Landkreis und Gemeinde knapp 600.000 Euro zu zahlen wären. Der CDU-Kreistagsabgeordnete Heinrich Beutner erinnerte an andere Fälle, bei denen die Gemeinden lediglich ein Drittel der Kosten zahlen mussten.

Schwerlastverkehr soll die K114 nach Wolfsburg nehmen

Sorge bereitete mehreren Kreistagsabgeordneten die generelle Zunahme des Schwerlastverkehrs. Sie befürchteten zusätzliche Belastungen für Dannenbüttel, Osloß und Weyhausen, also auf der B 188. Die sieht die Gemeinde Sassenburg nicht. Zuletzt hieß es, der LKW-Verkehr mit den in Triangel produzierten Achsen werde über die K 114 geführt. Diese Strecke sei für die Fahrer verpflichtend.

Fest steht, dass an der Einmündung der von Westerbeck kommenden Straße auf die B 188 Ampeln installiert werden sollen. Diese Kreuzung wird auch von der Polizei als Unfallschwerpunkt eingestuft.

Der Ausschuss empfahl mehrheitlich, dass die Kreisverwaltung eine Vereinbarung mit der Gemeinde Sassenburg über die gesamte Baumaßnahme schließen soll. Die Kostenbeteiligung soll 50 Prozent betragen. Das letzte Wort hat dazu der Kreistag.

