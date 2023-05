Meinersen. Das Programm umfasste Geschichten, Sketche und Musik auf Plattdeutsch. Das Hamburger Duo Tüdelband begeisterte das Publikum in Meinersen.

Meinerser und Müdener ließen das Publikum durch die Geschichten auf Plattdeutsch in Erinnerung schwelgen.

Geschichten auf Platt Tüdelband spielt beim plattdeutschen Nachmittag in Meinersen

Bei Kaffee und Kuchen lauschten die Gäste am Sonntag Geschichten und Musik auf Plattdeutsch. Während alteingesessene Meinerser und auch Müdener ihr Programm auf der Bühne zum Besten gaben, präsentierte die Tüdelband in den Pausen ihre eigens komponierten Lieder auf Platt.

Neben Karl-Heinz Hornbostel, der in Zimmermannskluft durch das Programm führte, kamen unter anderem Bürgermeister Thomas Spanuth sowie Bauer Heiner Beutner auf der Bühne zu Wort. Mit Geschichten, Anekdoten und Sketchen von damals und heute ließen sie das Publikum in so mancher Erinnerung schwelgen und brachten den einen oder anderen immer wieder zum Schmunzeln.

Selbstgeschriebene Lieder auf Platt

Musikalisch begleitet wurde der gemütliche Nachmittag von der Tüdelband aus Hamburg. Mit selbst geschriebenen Songs wie „Futschikato“ oder „Krickelkrakel“ begeisterte das Duo das Publikum und war damit die perfekte Ergänzung für diese Veranstaltung. Am Ende verrieten Mire und Malte, dass sie Platt eigentlich erst lernten, um die Band überhaupt gründen zu können. Das nenne ich Einsatz, der sich gelohnt hat.

Alle Infos zu den Veranstaltungen des Kulturvereins Meinersen finden Interessierte auf www.kulturverein-meinersen.de, auf Facebook und auf Instagram.

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de