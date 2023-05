Saratoga Seven Jazzband feiert 50-jähriges Jubiläum

Gifhorn. In ihrem Jubiläumsjahr spielen die sieben Musiker mehrere Konzert im Kreis Gifhorn, unter anderem am 27. Mai im Morada Hotel Isetal im Mühlenmuseum.

Die Saratoga Seven Jazzband feiert in diesem Jahr ihr 50-jähriges Gründungs-Jubiläum mit vielen Veranstaltungen im Raum Gifhorn. Am 27. Mai tritt die Band von 20 bis 23 Uhr im Morada Hotel Isetal am Mühlenmuseum, am 19. August von 20 bis 22 Uhr auf dem Gifhorner Altstadtfest auf der Bühne im Kavalierhausgarten und am 8. Dezember von 19 bis 21.30 Uhr zum Nikolausjazz im Mühlenmuseum auf.

Die Saratoga Seven Jazzband wurde 1973 gegründet. Der Name stammt von einem Stück von Duke Ellington, dem „Saratoga Swing“. Bei Saratoga (USA) fand 1777 die entscheidende Schlacht zwischen Nordamerika und der britischen Kolonialarmee im amerikanischen Unabhängigkeitskrieg statt. Saratoga Beach ist ein Badestrand im Staat New York und in New Orleans gibt es die „Saratoga Street“, auf der die Musiker der Saratoga auch schon als Straßenmusikanten aufgetreten sind.

Das Repertoire der Band erstreckt sich vom klassischen Blues, alten Jazztiteln aus der Gründerzeit des New Orleans-Jazz über Jazzstandards und Märsche hin zu Stücken aus der Revivalzeit, der 50er Jahre und ist etwa mit dem der populären Profis wie Chris Barber und der Dutch Swing College Band vergleichbar.

Weitere Informationen erhalten Interessierte unter www.saratoga-seven.de, unter info@saratoga-seven.de oder telefonisch unter (05371) 53542.

