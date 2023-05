1,36 Promille – Mann leistet Widerstand im Gifhorner Klinikum

Die Gifhorner Polizei hat am Wochenende mehrere Personen aus dem Verkehr gezogen, die unter dem Einfluss von Alkohol oder anderen Drogen standen und sich nun strafrechtlich verantworten müssen. So stoppte etwa die Polizei in Wittingen am Freitagabend einen 41-jährigen Quadfahrer auf der Hauptstraße in Parsau. Er pustete 1,28 Promille – anschließend folgte eine Blutprobe und die Sicherstellung seines Führerscheins.

Unter dem Einfluss anderer Betäubungsmittel stand Samstagfrüh ein 50-jähriger Autofahrer in Wesendorf. Ein Urintest reagierte auf Cannabis, der Mann räumte wenig später ein, vor Fahrtantritt Marihuana konsumiert zu haben. „Neben einem empfindlichen Bußgeld muss sich der Mann nun auch wegen eines Verstoßes nach dem Betäubungsmittelgesetz strafrechtlich verantworten“, erklärt die Polizei.

Alkoholisierte Autofahrerin fährt gegen Zaun – Mann randaliert im Gifhorner Klinikum

Mehr passierte am Samstagabend gegen 21.40 Uhr in Dannenbüttel: Eine 60 Jahre alte Frau aus Bremen stieß beim Rückwärtsfahren gegen einen Grundstückszaun in der Bevermühler Straße. Bei der Unfallaufnahme „stellten die Beamten aus Gifhorn eine deutliche Fahne bei der Dame fest“, heißt es. Der folgende Alkoholtest lieferte einen Wert von 1,24 Promille. Blutprobe und Führerschein-Sicherstellung folgten.

Am Sonntag gegen 2.30 Uhr geriet schließlich ein 31-jähriger Autofahrer in Wesendorf ins Visier der Beamten. „Auch dieser Mann hatte vor Fahrtantritt dem Alkohol zugesprochen und pustete 1,36 Promille“, berichtet die Polizei. Bei der folgenden Blutprobe im Gifhorner Klinikum leistet der Mann zudem Widerstand gegen die eingesetzten Beamten. Der 31-Jährige muss sich nun neben der Trunkenheitsfahrt auch wegen Widerstands gegen Polizeivollzugsbeamte strafrechtlich verantworten – verletzt wurde niemand.

red

