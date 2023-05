Gifhorn: Hubertus Heil bietet FSJ im Bundestag an

Parlamentarische Demokratie hautnah miterleben und mitgestalten – ab dem 1. September bietet der Gifhorner Bundestagsabgeordnete Hubertus Heil einer Jugendlichen oder einem Jugendlichen im Rahmen eines Freiwilligen Sozialen Jahres Politik (FSJ-P) genau diese Möglichkeit.

„Als Freiwillige oder Freiwilliger hast du die Möglichkeit, mich als Teil meines Berliner Bundestagsbüros bei meinen parlamentarischen Aufgaben zu unterstützen. Dabei bist du ein vollwertiges Teammitglied und bekommst seltene Einblicke hinter die Kulissen unseres Parlaments“, so Hubertus Heil. „Du unterstützt mein Team in der Social Media-Planung und Content Creation, kannst spannende Termine begleiten und hast die Chance, dich in vielfältige Themen aus dem Bereich Arbeit und Soziales einzuarbeiten. Außerdem kannst du deine organisatorischen Fähigkeiten ausbauen, indem du mein Team in den Büroabläufen unterstützt und Einblicke in die Vorzimmer-Arbeit bekommst.“

Das FSJ wird mit 420 Euro vergütet

Das FSJ-P hat eine Dauer von 12 Monaten und wird mit einem Taschengeld von 420 Euro vergütet. Die Wochenarbeitszeit beträgt 35 Stunden, es gibt 30 Urlaubstage.

An 25 Tagen im Monat werden Seminare und Bildungsveranstaltungen des Trägers Demokratie & Dialog durchgeführt, die das Jahr pädagogisch begleiten. Außerdem besteht die Möglichkeit zur Teilnahme am vielfältigen Praktikanten-Programm der SPD-Bundestagsfraktion und der/die Freiwillige kann im Rahmen des FSJ ein eigenes Projekt umsetzen, heißt es in einer Pressemitteilung des Bundestagsabgeordneten.

Bewerbungsschluss ist der 6. Juni

Interessierte im Alter zwischen 18 und 26 Jahren erhalten unter bit.ly/FSJHubertusHeil weitere Informationen und haben direkt die Möglichkeit zur Bewerbung. Bewerbungsschluss ist der 6. Juni.

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de