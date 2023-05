Verkehrskontrolle im Kreis Gifhorn: Viele nicht verkehrstüchtig

Groß Oesingen. Nicht ohne Grund dürfte die Polizei ihre Kontrolle in der Nacht durchgeführt haben. In Groß Oesingen fielen ihnen viele Fahrer negativ auf.

In Groß Oesingen fand am vergangenen Wochenende eine Verkehrskontrolle statt, an der sich mehrere Beamte der Polizeiinspektion Gifhorn beteiligten. In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurden zwischen 20 und 2 Uhr am nördlichen Ortseingang insgesamt 95 Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer angehalten und kontrolliert. Der Fokus der Kontrolle lag auf der Verkehrstüchtigkeit.

Bei zwei Männern, 36 und 37 Jahre alt, ergaben sich Hinweise auf eine Beeinflussung durch Betäubungsmittel. Bei einem der beiden sogar durch verschiedene Substanzen. Ein 58-Jähriger führte sein Kraftfahrzeug unter Alkoholeinfluss, eine Atemalkoholkontrolle ergab einen Wert von 1,34 Promille. Bei der Kontrolle wurde zudem festgestellt, dass ein 32-Jähriger ohne die erforderliche Fahrerlaubnis unterwegs war. Für alle vier Männer war die jeweilige Fahrt somit beendet.

Der Kontrolle versuchte sich ein Autofahrer zu entziehen, indem er das Fahrzeug wendete und seine Fahrtrichtung änderte. Das Auto konnte durch Beamte schnell eingeholt und gestoppt werden. Auch bei dem 28-jährigen Fahrer ergaben sich Hinweise auf eine Beeinflussung durch Betäubungsmittel, eine Fahrerlaubnis hat der Mann nicht. Die Beamten wurden jedoch auch bei dem 22-jährigen Beifahrer fündig, er führte Betäubungsmittel und ein verbotenes Butterflymesser mit sich.

Im Rahmen der sechsstündigen Kontrolle wurden so mehrere Straf- und Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Weitere Nachrichten aus dem Kreis Gifhorn:

Verkehrskontrolle zwischen Transvaal und Knesebeck

Beamte der Polizei Wittingen führten am Sonntagnachmittag eine Geschwindigkeitskontrolle auf der Kreisstraße 29 zwischen Transvaal und Knesebeck durch. In dem Bereich, in dem die Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer gemessen wurden, gilt eine zulässige Höchstgeschwindigkeit von 70 Stundenkilometer. Gegen diese verstießen im Zeitraum von 12.45 Uhr bis 15 Uhr mehrere Autofahrerinnen und Autofahrer.

Neben festgestellten Verstößen, die mit einem Verwarnungsgeld bewährt sind, bedeuten gemessene Überschreitungen von 25 , 33 und 37 Stundenkilometer für drei Autofahrer ein Bußgeld. Auf eine 55-Jährige kommen ein Bußgeld in Höhe von 320 Euro, ein Monat Fahrverbot und zwei Punkte zu, sie wurde mit Tempo 118 gemessen. Geschwindigkeitskontrollen werden durch Beamte der Polizeiinspektion Gifhorn auch zukünftig landkreisweit durchgeführt.

Täglich wissen, was in Gifhorn passiert: Hier kostenlos für den täglichen Gifhorn-Newsletter anmelden!

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de