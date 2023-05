Einmalig im Land: Bücherei Isenbüttel verleiht Playstation 5

Birgit Hüser (von links), Andrea Lustig, Claudia Reckel und Tobias Schweckendiek präsentieren die neue Digitalausstattung der Bücherei in Isenbüttel.

Längst sind Büchereien nicht nur für Bücher aus Papier da, sondern eine Zentrale für Medien aller Art. Die Isenbütteler Bücherei stockt ihren digitalen Bestand dank einer größeren Fördersumme weiter auf – und hat jetzt offenbar ein landesweit einzigartiges Angebot.

Genau 5651,88 Euro hat die Samtgemeinde über das Bibliotheksentwicklungsprogramm des Landes Niedersachsen bekommen – auf Antrag der Büchereileiterin Birgit Hüser und Claudia Reckel von der Verwaltung. Isenbüttel sei eine von 64 Büchereien im Land, die berücksichtigt wurden. „Unsere Bestände waren ziemlich veraltet“, so Hüser. Nun sei man dagegen auf dem allerneusten Stand.

Denn von dem Geld wurden eine Spielekonsole Playstation 5 inklusive zehn Spielen angeschafft, eine Nintendo Switch OLED, auch mit zehn Spielen, ein iPad Pro 12.9 mit Kopfhörern sowie ein Kuti-Spieltisch, ebenfalls mit Kopfhörern und Spielen.

Ausleihe der Playstation und der Switch ist an Bedingungen geknüpft

„Die Sachen sind ab Dienstag, 9. Mai, ausleihbar“, so Hüser. Sprich: Wer mal eine Playstation oder Nintendo Switch ausprobieren möchte, kann sie kostenlos mit nach Hause nehmen. Das sei zurzeit noch einmalig in ganz Niedersachsen. Denn die Leiterin habe im Internet recherchiert, ob es noch eine weitere Bücherei gibt, die Ähnliches anbietet: „Ich habe keine gefunden.“ Die Playstation sei schon sehr gefragt, weiß auch Mitarbeiterin Andrea Lustig – im Handel koste sie rund 500 Euro und ein Spiel mittlerweile auch schon mal 80 Euro – „wer kann sich das noch leisten?“

Genau deshalb ist der Verleih der Playstation und der Switch aber auch an besondere Bedingungen geknüpft: Die Ausleiher müssen mindestens 18 Jahre alt sein und trotz verwaltungsseitiger Versicherung des Geräts sei noch ein besonderer Vertrag zu unterzeichnen, der die Haftung regelt.

Kuti-Würfel ist für verschiedene Lern-Quizes gedacht

Dank der Kopfhörer können die anderen beiden Neuanschaffungen direkt in der Bücherei genutzt werden: Am iPad können die Besucher die digitale Onleihe ausprobieren, bei der auch eine große Zahl von Hörbüchern parat stehen. Der Kuti-Würfel ist für verschiedene Lern-Quizes gedacht – „die kann man auch selbst gestalten“, so Hüser. Der Spieltisch allein hat schon etwa die Hälfte der Fördersumme gekostet.

„Die Bücherei soll ein Ort sein, an dem man sich gern aufhält“, sagt die Leiterin. Dazu trage auch die neue Kaffee-Bar bei. „Wir müssen eben am Ball bleiben“, sagt Tobias Schweckendiek, der Fachbereichsleiter Finanzen, Zentrale Dienste und Digitalisierung. Die Büchereien hätten neben dem Buchverleih eine Nische füllen können: die der ausgestorbenen Videotheken.

