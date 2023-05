So begrüßen die Gifhorner den Mai

Der Mai ist gekommen – auf den Dorfplätzen und vor dem Gifhorner Rathaus feiern die Menschen, tanzen in den schönsten Monat des Jahres. Wir machen eine kleine Rundreise zu den Feierlichkeiten rund um die Kreisstadt.

Hillerse: Pünktlich und präzise hievten die Ehrenamtlichen der Maibaumgesellschaft auf dem Festplatz „Am Brink“ den 28. Maibaum in der Geschichte ihrer Verbindung in die Höhe. Das vollzog sich im Beisein Hunderter Zaungäste und zu den Klängen des Feuerwehrmusikzugs. Zu den Besonderheiten zählt, dass stets ein Naturbaum mit seinem Grün genutzt wird. Die 14,5 Meter hohe Birke samt ihrer bereits in Meterstücke gesägten Äste wurde am selben Abend unter denjenigen verlost, die für jeweils einen Euro eines der 300 Lose gekauft hatten. „Dem Gewinner liefern wir den Baum in vier Wochen nach Hause und verarbeiten ihn dort nach Wunsch zu Brennholz“, so Hannes und Martin von der Maibaumgesellschaft. „Mit dem Erlös finanzieren wir etwas für die Allgemeinheit.“ db

Die schönsten Maibäume und Feiern im Kreis Gifhorn Die schönsten Maibäume und Feiern im Kreis Gifhorn Die Schützendamen in Neudorf-Platendorf hatten sich als Hexen verkleidet und machten den Ort unsicher. Foto: Burkhard Ohse

Die schönsten Maibäume und Feiern im Kreis Gifhorn Die Feuerwehr stellte den maibaum auf dem Gutsplatz auf. Der Posaunenchor spielte dazu. Foto: Daniela Burucker

Die schönsten Maibäume und Feiern im Kreis Gifhorn Zum 23. Mal richteten die Meckertischfreunde Jembke den Maibaum auf. Foto: Horst Michalzik



Die schönsten Maibäume und Feiern im Kreis Gifhorn Die Freiwillige Feuerwehr stellte den Maibaum auf dem Marktplatz auf. Foto: Daniela Burucker

Die schönsten Maibäume und Feiern im Kreis Gifhorn Jörn, Hannes und Martin von der Maibaumgemeinschaft verkauften die Lose zum Gewinn des Maibaumes. Foto: Daniela Burucker

Isenbüttel: Gefühlt war der halbe Ort auf den Beinen, als die Altersabteilung der Feuerwehr in Maßarbeit den 17 Meter hohen Maibaum auf dem Gutsplatz in die Höhe manövrierte. Zuvor hatte die Mitglieder der Kinderfeuerwehr ihren Einsatz. Sie waren für das Anreichen der schmiedeeisernen Zunftzeichen zuständig. Derweil sorgte der Posaunenchor der Kirchengemeinde mit flotten Klängen für gute Unterhaltung. Mit Imbiss-und Getränkeständen versorgte die Feuerwehr die Besucher. db

Meine: Hunderte Schaulustige verfolgten bei Bratwurst, Brause und Bier, wie die Feuerwehr Meine mit vereinten Kräften auf dem Marktplatz den 400 Kilogramm schweren Maibaum in mehreren Arbeitsschritten in die Höhe hievte. Als das Prachtstück sicher stand, stimmte die mit Textblättern versorgte Gesellschaft gemeinsam den Klassiker „Der Mai ist gekommen“ an. Der Feuerwehrmusikzug sorgte für die musikalische Untermalung und lokale Vereine an den Verflegungsständen für das für das leibliche Wohl. db

Jembke: Zum 23. Mal richteten die Meckertischfreunde Jembke den Maibaum auf seinem angestammten Platz auf – an der Kreuzung B248 mit der K101 Richtung Bokensdorf. Doch in diesem Jahr war der mit Wimpeln geschmückte Mast bereits am Vortag aufgestellt worden, der benötigte Kranwagen stand nur an diesem Tag zur Verfügung. Am Sonntag gab Musik vom Feuerwehrmusikzug. Viele Besucher säumten die Kreisstraße, als der Sprecher des Vereins, Detmar Wilken, und Bürgermeister Lars Riemenschneider zum Konzert und anschließendem Grillen am Tennisheim einluden. mi

Neudorf-Platendorf: Ausgerechnet eine Brücke verhinderte in diesem Jahr das Aufstellen des Maibaums. Ein Provisorium führt derzeit zur neuen Kulturstätte – trägt aber keinen Kran. Auf das Maibaumfest wollte man dennoch nicht verzichten. So entschied sich die Dorfgemeinschaft mit vielen Vereinen für das Aufstellen einer Maibirke am Feuerwehrhaus. Dort trafen sich Bürger und Vereine zu den Darbietungen des Männergesangvereins und der Turnkinder und ganz spezieller Kreaturen. Etliche Hexen machten ihre Aufwartung. „Wir haben die alte Tradition des Hexenlaufs wieder aufleben lassen. Das gefällt besonders den Älteren, die das noch kennen“, sagte Angelika Baum, Damenwartin der Schützen. ohs

Dieser Artikel wird fortlaufend ergänzt und aktualisiert

