Wesendorf. Einen versuchten Einbruch und eine Sachbeschädigung meldet die Polizei auf einer Baustelle in Wesendorf.

Es ist Unbekannten nicht gelungen, in einen Bauwagen in Wesendorf einzubrechen.

Blaulicht Gifhorn Wesendorf: Unbekannte füllen Wasser in Dieseltank

Eine Baustelle in Wesendorf ist in der Nacht von Montag zu Dienstag vergangener Woche zum Tatort einer Sachbeschädigung und eines versuchten Einbruchs geworden, teilt die Polizei mit. Demnach versuchten bislang unbekannte Täter einen im Lerchenberg abgestellten Bauwagen aufzubrechen – dies misslang jedoch.

Unbekannte versuchen, in einen Bauwagen einzubrechen

Anschließend füllten sie laut Bericht Wasser in den Dieseltank einer neuwertigen Baumaschine, was ein Arbeiter erst nach Start der Maschine am Folgetag feststellte. Die Polizei schätzt, dass der Schaden im vierstelligen Bereich liegt.

Die Polizei Wesendorf hat die Ermittlungen in dieser Sache übernommen und sucht Zeugen. Der Tatzeitraum liegt zwischen 17 Uhr am 27. März und 7 Uhr am 28. März. Hinweise: 05376 976560.

