Hier brennen die Osterfeuer im Landkreis Gifhorn

Das Osterfest naht. Ob durch Feuerwehren, Vereine oder private Initiativen – in vielen Gemeinden des Landkreises Gifhorn lodern dieses Jahr wieder die Osterfeuer. Erstmals nach der Corona-Pandemie gibt es keine Auflagen mehr.

Die Planungen laufen bereits auf Hochtouren. In dieser Übersicht sammeln wir alle Termine, die der Redaktion bekannt sind. Soll auch Ihr Termin dabei sein? Dann schicken Sie uns eine E-Mail an redaktion.gifhorn@funkemedien.de. Darin sollten natürlich alle wichtigen Fragen beantwortet sein wie Ort inklusive Weghinweise, Tag und Uhrzeit. Aber auch wann und wohin Brennmaterial angeliefert werden kann.

Allerbüttel: Sonntag, 9. April, 19 Uhr, Osterfeuerplatz in der Verlängerung der Dorfstraße. Sträucher und Astschnitt können am Samstag, 1. April, von 12 bis 16 Uhr und am Samstag, 8. April, von 8 bis 16 Uhr angeliefert werden. Veranstalter sind das Rote Kreuz, der Schützenverein, der Dorf- und Kulturverein und die Feuerwehr.

Calberlah: Samstag, 8. April, 18.30 Uhr, Verlängerung des Ziegeleiwegs.

Dalldorf: Samstag, 8. April, 19.30 Uhr, auf dem Dorfplatz an der Köhlerhütte. Um 18.30 Uhr startet ein Fackelumzug an der Feuerwehr, im Anschluss wird das Feuer entzündet. Der Förderverein lädt dazu alle Einwohner des Ortes ein. Es gibt Gegrilltes und Getränke. Am Morgen des 8. April ist die Anfahrt von Holz möglich, allerdings nur für Dalldorfer Bürger! Es werden nur Strauchwerk, keine Bretter, Wurzeln oder dicke Stämme angenommen.

Dannenbüttel: Samstag, 8. April, 18 Uhr, Feldmark an der Westerbecker Straße.

Eickhorst: Samstag, 8. April, 18 Uhr, auf dem Osterfeuerplatz südlich des Wellbusch. Veranstalter ist der Schießclub Eichhörnchen. Beginn ist um 18 Uhr, gegen 19.15 Uhr wird das Feuer entzündet.

Eischott: Sonntag, 9. April, 19 Uhr, Ausrichter ist die Freiwillige Feuerwehr. Die Jugendfeuerwehr sammelt am Samstag, 1. April, Holz dafür ein.

Gifhorn BGS-Siedlung: Sonntag, 9. April, 17 bis 2 Uhr, Neubokeler Straße am BGS-Gelände.

Gamsen: Samstag, 8. April, 18 bis 24 Uhr, Bruno-Kuhn-Straße 41.

Grassel: Samstag, 8. April, ab 19 Uhr, am Osterfeuerplatz beim Sauteich. Termine zur Holzanlieferung: Samstag, 1. und 8. April, jeweils von 8 bis 13 Uhr.

Isenbüttel: Sonntag, 9. April. 19 Uhr, hinter dem Sportplatz. Veranstalter ist die Landjugend. Grünschnitt wird am Samstag, 8. April, ab 7 Uhr eingesammelt. Bei Edeka, Rewe und in der Sparkasse stehen Anmeldeboxen, mit denen Interessenten um Abholung bitten können. Am Osterfeuerplatz kann am 8. April ab 9 Uhr auch jeder selbst Grünschnitt anliefern.

Jembke: Samstag, 8. April, 19 Uhr, Abbrandplatz „Dannhopsweg“. Die Ortsfeuerwehr Jembke gibt bekannt, dass die Bevölkerung am Samstag, 8. April, in der Zeit von 9 bis 14 Uhr Baumabschnitt sowie Strauchwerk (keine Wurzeln) für das Osterfeuer anliefern kann. Es wird eine kleine Vorführung der Jugendfeuerwehr geben. Für die Organisation und die Bewirtung sorgen die Feuerwehrleute.

Kästorf: Samstag, 8. April, 18 bis 23.30 Uhr, am Sandberg hinter dem Kästorfer Sportplatz. Die Kästorfer Feuerwehr informiert, dass Strauch- und Grünzeug an den Samstagen, 1. und 8. April, jeweils von 8 bis 14 Uhr von der Jugendfeuerwehr am Osterfeuerplatz in Empfang genommen werden.

Meine: Samstag, 8. April, ab 19 Uhr am Fuhrenkamp/Sportplatz. Angeliefert werden dürfen Strauch- und Baumschnitte nur am Samstag, 8. April in der Zeit von 7 Uhr bis 16 Uhr.

Müden-Dieckorst: Donnerstag, 6. April, 19 Uhr, auf dem Osterfeuerplatz am Ende der Triftstraße. Die Holzannahme für das Osterfeuer findet am Samstag, 1. April, von 8 bis 17 Uhr und am Donnerstag, 6. April, von 8 bis 12 Uhr statt. Die Feuerwehr weist darauf hin, dass nur Grünabschnitte angeliefert werden dürfen. Keine Wurzeln oder behandeltes Holz.

Neubokel: Sonntag, 9. April, 18 bis 23 Uhr, Verlängerung Kaiserholz.

Neudorf-Platendorf: Samstag, 8. April, ab 18 Uhr. Am Samstag, 1. April, wird die Einfahrt zum Osterfeuerplatz von von 10 bis 14 Uhr geöffnet sein. Angenommen wird nur trockener Grünschnitt, keine behandelten Holzabfälle oder große Wurzeln. Am Kinderfeuer, das ab 18 Uhr schon entzündet wird, kann der Nachwuchs Stockbrot backen.

Ohof: Samstag, 8. April, 18 Uhr, an der alten Bundesstraße. Bei Einbruch der Dämmerung wird das Feuer entzündet. Die Termine für die Holzannahme: Donnerstag, 6. April, 15 bis 18 Uhr, und Samstag, 8. April, 9 bis 14 Uhr.

Rethen: Sonntag, 9. April, das Holz wird am Samstag, 1. April, zwischen 9 und 16.30 Uhr entgegengenommen.

Ribbesbüttel: Sonntag, 9. April, ab 19 Uhr am Osterfeuerplatz. Das diesjährige Einsammeln des Osterfeuerholzes und die Annahme am Osterfeuerplatz finden zu folgenden Zeiten statt: 1. April von 8.30 bis 12 Uhr, Annahme am Osterfeuerplatz und Abholung durch die Jugendfeuerwehr. Am 8. April von 8.30 bis 12 Uhr findet die Annahme nur am Platz statt. Die Abholung von etwaigem Schnittgut ist vorher mit dem Ortsbrandmeister Christian Krüger abzusprechen.

Rötgesbüttel: Samstag, 8. April, auf dem Schierenbalken. Anlieferungen von Baumschnitt ist möglich am 1. und 8. April jeweils von 8.30 Uhr bis 12.30 Uhr.

Rühen: Samstag, 8. April, 18.30 Uhr. Dieses Jahr brennt das Osterfeuer an einer neuen Stelle: im Merkelweg – am Feuerwehrhaus vorbei und immer geradeaus.

Seershausen: Donnerstag, 6. April, ab 19 Uhr, auf dem Schützenplatz hinter dem Dorfgemeinschaftshaus. Veranstalter sind Feuerwehrförderverein und Feuerwehr. Es gibt dieses Jahr keine Brennholzannahme.

Vollbüttel: Samstag, 8. April, ab 19.30 Uhr am Vollbütteler Osterfeuerplatz (Reiterkamp). Am Samstag, 1. April, von 9 Uhr bis 16, kann Baumschnitt angeliefert werden.

Wilsche Campingplatz Waldesruh: Samstag, 8. April, 19.30 bis 23 Uhr, Krümmeweg 35.

Walle: Donnerstag, 6. April, 18 Uhr, auf dem Parkplatz des MTV Walle. Brennholzanlieferung ist am Samstag, 1. April, sowie am Gründonnerstag, 6. April, von 9 bis 14 Uhr. Aus ökologischen Gründen wird gebeten, eigene Becher mitzubringen.

Wilsche: Samstag, 8. April, 19 bis 23 Uhr, Osterberg, Abzweigung vom Ringelahweg. Veranstalter ist die Siedlergemeinschaft.

