Streit eskaliert am Bahnhof Gifhorn: Polizei ermittelt

Gifhorn. An Gifhorns Bahnhof sind mehrere junge Männer so heftig aneinander geraten, dass Passanten die Polizei riefen. Diese Ermittelt jetzt zu den Ursachen.

Die Polizei in Gifhorn ermittelt zu einer Auseinandersetzung am Bahnhof: Mehrere junge Männern waren in Streit geraten. (Archivbild)

Am Bahnhof von Gifhorn ist es zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren jungen Männern gekommen. Das teilt die Polizei am Montag mit. Demnach hatten Zeugen am frühen Sonntagabend die Polizei gerufen, als die Männern am Bahnhof aneinander gerieten. Was Ursache und Folgen des Streits waren, sei noch zu ermitteln.

Streit an Gifhorns Bahnhof

Weiter heißt es, dass die Beamten, die kurz nach der Benachrichtigung wenig später am Bahnhof eintrafen, dort keine Personen mehr finden konnten. Sie leiteten eine Fahndung im näheren Umfeld ein. Es gelang den Ermittlern sieben Männer im Alter von 17 bis 20 Jahren zu stellen. Bei der Befragung machten diese allerdings unterschiedliche Angaben zu der Auseinandersetzung.

Die Beamten stellten bei den Personen mehrere Gegenstände sicher, darunter ein Pfefferspray und ein Billard-Queue. Einer der Männer wies eine leichte Schnittwunde an der Hand auf, die aber nicht medizinisch behandelt werden musste. Im Anschluss wurden die volljährigen Personen entlassen, ein Minderjähriger wurde seinen Eltern übergeben, wie es weiter heißt.

Die Ermittlungen in dieser Sache habe der Zentrale Kriminaldienst der Polizei Gifhorn übernommen. Die Hintergründe der Auseinandersetzung sind Teil dieser Ermittlungen, so die Ermittler abschließend.

