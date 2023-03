Meinerser Kinderfeuerwehr sammelt 190 Kilogramm Müll ein

190 Kilogramm Müll in gerade einmal einer Stunde: Das ist das Ergebnis einer Müllsammelaktion, die die Kinder der Meinerser Kinderfeuerwehr jetzt im Rahmen ihres Dienstes durchführten.

„Wir beteiligen uns damit an der Aktion der Niedersächsischen Kinder- und Jugendfeuerwehren, landesweit 250 Tonnen Müll zu sammeln“, so Stefanie Bartels, stellvertretende Kinderfeuerwehrwartin. „Die Umwelt liegt uns allen am Herzen, dass Müll nicht in die Umwelt gehört, ist selbst den Kleinsten schon klar.“ Und so war schnell klar, dass sich die Kinderfeuerwehr an der Aktion beteiligt.

Baustellen im Neubaugebiet produzieren viel Müll

Während des Dienstes ging es unter anderem ins Neubaugebiet im südlichen Meinersen. „Das hier viel Müll von den Baustellen herumfliegt ist schon öfter thematisiert worden“, so Bartels weiter. Und so gingen die 15 Kinder mit ihren sechs Betreuern ans Werk, um die Umwelt von dem Müll zu befreien. Der Bauhof der Samtgemeinde Meinersen stellte ihnen hierfür einige Müllgreifer zur Verfügung. „Wir haben viel Restmüll und Baustoffe gefunden.“ Diese wurden eingesammelt und anschließend bei der Firma Peschke in Meinersen gewogen.

Die Samtgemeinde übernahm dann die Entsorgung des Mülls. Für die kleinen fleißigen Müllsammler gab es dann im Anschluss als Dank auch noch Kekse im Feuerwehrhaus.

