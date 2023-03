Gifhorner Kita-Kinder stehen mit den Grizzly Adams auf dem Eis

Normalerweise besuchen Daniel Galonska und Christoph Höhenleitner, die Trainer des EHC Grizzlys Adams Wolfsburg, im Rahmen des Projektes „Bin ich auch noch klein, Bewegung muss sein“ einmal pro Woche drei Kindertagesstätten im Kreisgebiet und sorgen für ordentlich Bewegung. Doch in dieser Woche wird der Spieß umgedreht: Die Kita-Kinder machen sich mit dem Grizzly Bus auf den Weg in die Eis-Arena nach Wolfsburg.

Statt Turnschuhe schnürten die Kinder der Evangelischen Kindertagesstätte Bleiche aus Gifhorn heute ihre Schlittschuhe. Gemeinsam mit ihren beiden Trainern wagen sie sich aufs Eis. Bereits nach den ersten Minuten auf den Kufen werden die Kinder mutiger und sicherer.

Ebenfalls zu Gast in der Eis-Arena war Gifhorns Landrat Tobias Heilmann. Dieser machte sich vor Ort einen persönlichen Eindruck von der Zusammenarbeit der Kinder und Trainer des EHC Grizzlys Adams Wolfsburg. „Es ist toll zu sehen, wie viel Freude die Kinder bei der Bewegung auf dem Eis haben“, sagt der Landrat. „Schon im Kindesalter Spaß an Bewegung fördern ist mir gerade jetzt, wo während der Pandemie viele Dinge nicht angeboten werden konnten, besonders wichtig. Daher unterstützen wir als Landkreis diese Kooperation sehr gern“, so der Landrat.

Ziel ist es Gesundheit und Bewegungsfreude zu stärken

Seit Dezember 2022 läuft das Projekt „Bin ich auch noch klein, Bewegung muss sein“ vom Landkreis Gifhorn, Fachbereich Gesundheit, in Kooperation mit den Grizzlys und der Audi BKK in derzeit drei Kitas im Kreisgebiet – dabei sind die Evangelische Kindertagesstätte Bleiche in Gifhorn, Kindertagesstätte Zellbergstraße in Meine, Kindertagesstätte Pfiffikus in Rühen. Ziel des Projektes ist es, die Gesundheit und die Bewegungsfreude der Kinder spielerisch und gezielt zu stärken. Bei Rückfragen zum Projekt steht Janine Ahrends, Fachbereich Gesundheit beim Landkreis Gifhorn, telefonisch unter (05371)82768 oder per E-Mail an janine.ahrends@gifhorn.de zur Verfügung.

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de