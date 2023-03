Unfall bei Radenbeck: Auto kollidiert mit zwei Bäumen

Radenbeck. Polizei-Nachrichten aus dem Kreis Gifhorn: Bei Schneflingen überschlug sich am Montag ein Auto. In Wittingen stahlen Täter einen teuren Sägespalter.

Im Bereich Wittingen haben sich am Montag zwei schwere Unfälle ereignet. Zudem sucht die Polizei Zeugen zu einem Diebstahl in Wittingen. (Symbolbild)

Zu zwei Verkehrsunfällen mit Verletzten ist es am Montagmorgen bei Radenbeck und Schneflingen gekommen. Das berichtet die Gifhorner Polizei.

Auf der Kreisstraße 92 bei Radenbeck verunfallte gegen 7 Uhr ein 21-Jähriger aus dem Altmarkkreis Salzwedel. Der Mann fuhr aus Gladdenstedt kommend in Richtung Radenbeck und verlor nach einer Linkskurve die Kontrolle über seinen Wagen. Am Straßenrand kollidierte das Fahrzeug mit zwei Straßenbäumen und kam im Anschluss auf der Fahrbahn zum Stehen.

Der 21-Jährige wurde bei dem Verkehrsunfall verletzt und durch einen Rettungswagen ins Klinikum verbracht. Die K92 war für die Unfallaufnahme und Bergungsarbeiten zirka eine Stunde teilweise gesperrt.

Auto überschlägt sich bei Schneflingen – Fahrer muss ins Klinikum

Auf der Landstraße 288 bei Schneflingen wiederum ereignete sich gegen 9.15 Uhr ein Unfall. Beteiligt war ein 22-Jähriger aus Sachsen-Anhalt. Dieser befuhr die L288 aus Boitzenhagen in Richtung Schneflingen und verlor nach einer Rechtskurve die Kontrolle. „Das Fahrzeug überschlug sich in der Folge“, berichtet die Polizei. Der Autofahrer musste aus dem Pkw geborgen und in ein Klinikum gebracht werden.

In beiden Fällen hat die Polizei die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang aufgenommen.

Unbekannte stehlen Sägespalter in Wittingen von Firmengelände – 30.000 Euro Schaden

Bereits im Februar ist es in der Nacht vom 21. auf 22. Februar zu einem Diebstahl gekommen. Unbekannte stahlen einen Sägespaltautomaten von einem Firmengelände – an der Verlängerung zum Haselbusch in Wittingen. Als Tatzeitraum gibt die Polizei die Zeit zwischen 23 und 10.30 Uhr an. Der Sachschaden liegt bei zirka 30.000 Euro.

„Bei dem Diebstahl müssen die Täter ein Transportfahrzeug mit Ladefläche und möglicherweise einen Ladekran genutzt haben, um das Gerät abtransportieren zu können“, berichtet die Wittinger Polizei.

Diese bittet um Zeugenhinweise. Wem ist möglicherweise ein Transporter mit Ladefläche aufgefallen, der einen blauen Sägespalter geladen hat oder hatte. Telefonnummer: (05831) 252880.

Hankensbüttel: Einzelhändler verhindert Betrug

Am Freitag verhinderte ein Einzelhändler mit Postbankfiliale in Hankensbüttel einen Betrug durch falsches Gewinnversprechen. Ein Kunde hatte eine Gewinnbenachrichtigung zu einem angeblich hohen Geldbetrag erhalten – welcher nur ausgezahlt werden könne, wenn dieser 500 Euro in Google-Card-Guthaben übermittele.

Der „aufmerksame Angestellte“ vereitelte diesen Betrugsversuch. Die Polizei lobt das „beherzte Vorgehen“ des Angestellten – und warnt ausdrücklich vor sogenannten Gewinnversprechen.

