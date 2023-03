Calberlaher Grundschüler wollen wissen, wie Zeitung entsteht

Calberlah. Redakteur Reiner Silberstein besucht die Viertklässler der Grundschule Calberlah und erfährt, welche Themen die Kinder am meisten interessieren.

Die Klassen 4a und 4b von den Klassenlehrerinnen Carla Tanneberger und Ulrike Wermke-Hoffmann nehmen am Funky-Projekt unserer Zeitung teil.

Rund 50 Calberlaher nehmen unsere Zeitung für vier Wochen lang ganz genau unter die Lupe: Die Kinder der Grundschul-Klassen 4a und 4b nehmen zurzeit im Rahmen des Deutschunterrichts am Projekt „Funky“ teil und lesen intensiv die Printausgabe, von der jedes Kind ein Exemplar geliefert bekommt. Redakteur Reiner Silberstein besuchte die Schülerinnen und Schüler, um zu erzählen, wie der Inhalt auf Papier und im Internet entsteht.

Das war nämlich auch eine der vielen Fragen, die die Mädchen und Jungen vorbereitet hatten: „Liest du selbst auf Papier oder digital?“ Das heißt, die Schüler sind auf der Höhe der Zeit: Sie erleben gerade einen der größten Umbrüche in der Medienwelt mit, vergleichbar mit dem Umstieg von der Dampflokomotive auf Varianten mit Diesel- oder Elektromotoren. Auch unsere Zeitung verlagert immer mehr seinen Schwerpunkt hin zur schnellen digitalen Berichterstattung. Tatsächlich liest ein Redakteur aber berufsbedingt immer noch beide Varianten.

Welche berühmte Leute hat der Reporter getroffen?

Die Schüler wollten auch wissen, ob Reporter Silberstein schon mal für die Zeitung in einem Kriegsgebiet war (nein), welche berühmten Leute er schon mal getroffen hat (Bundeskanzler Olaf Scholz, Ministerpräsident Stephan Weil, Sängerin und Schauspielerin „Oonagh“ alias Senta-Sofia Delliponti, Fußballspieler Grafite und Moderator Thomas Gottschalk), was sein lustigster Artikel war (über Comic-Zeichnerin Greta von Richthofen) und was man als Reporter NICHT tun darf (zum Beispiel wissentlich die Unwahrheit schreiben).

Eine kleine Nachfrage an die Schülerschaft ergab, dass die Hälfte der Elternhaushalte eine Zeitung zuhause zugestellt bekommt. Viele Kinder stürzten sich gleich auf den Sportteil oder interessierten sich für alles, was unter der Rubrik „Region“ steht oder was mit Tieren zu tun hat.

Schüler interessieren sich besonders für Tiere und Sport

Das bestätigt auch ein Blick in die Arbeitsmappen, die die Viertklässler zum Projekt jeweils zusammengestellt haben: Eingeklebte Tierfotos sind darin nicht selten zu finden, auch die besten Schlagzeilen der vergangenen Tage und verschiedene Arten von Artikeln.

Eine Frage konnte Silberstein den Kindern aber noch nicht gleich beantworten: „Wann erscheint denn der Artikel über uns?“ Denn zum Zeitpunkt des Besuchs war noch nicht absehbar, wie sich die Nachrichtenlage entwickelt: „Wenn heute Nachmittag irgendwo ein Rathaus brennt, dann müssen wir wahrscheinlich alle Planungen über den Haufen werfen.“ Es gibt also Themen, die tagesaktuell Vorrang haben. Doch wenn die Schüler diesen Artikel auf Papier lesen, halten sie die Antwort in den Händen.

