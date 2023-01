Hubertus Heil lädt zum Girls Day nach Berlin ein

Gifhorn. Unter dem Motto „Mehr junge Frauen in die Politik“ beteiligt sich die SPD-Bundestagsfraktion am Girls Day. Bewerbungen sind bis zum 21. März möglich.

Nach wie vor sind Frauen und Mädchen in verschiedenen Berufen deutlich unterrepräsentiert. Auch in der Politik und im Deutschen Bundestag überwiegt über 100 Jahre nach Einführung des Frauenwahlrechts der männliche Anteil noch immer deutlich. Als größtes Berufsorientierungsprojekt bietet der Girls Day, der am 27. April bundesweit stattfindet, Einblicke in die unterschiedlichsten Berufszweige.„Der Girls‘Day leistet einen wichtigen Beitrag für mehr Chancengerechtigkeit von Mädchen und Frauen in der Ausbildung und im Erwerbsleben. Deswegen freue ich mich auch in diesem Jahr eine Jugendliche aus meinem Wahlkreis zum Girls’ Day einzuladen“, so der SPD-Bundestagsabgeordnete Hubertus Heil.

Unter dem Motto „Mehr junge Frauen in die Politik“ beteiligt sich die SPD-Bundestagsfraktion auch in diesem Jahr am Girls Day und ermöglicht bis zu 60 Mädchen, den Bundestag in Berlin kennenzulernen, mit den Abgeordneten ins Gespräch zu kommen und sich dabei selbst einen Eindruck von einem vielfältigen Berufsbereich zu machen. Außerdem ist ein Besuch der Reichstagskuppel sowie die Teilnahme am Planspiel vorgesehen, bei dem selbst erfahren werden kann, wie Gesetze entstehen. Das Programm beginnt bereits am Vortag, dem 26. April 2023.

Kosten für Fahrt und Übernachtung übernimmt Hubertus Heil

Die Bewerberin muss mindestens 16 und darf höchstens 18 Jahre alt sein. Bewerbungen mit kurzem Lebenslauf und einer Interessenbekundung sind bis zum Dienstag, 21. März, per E-Mail an das Wahlkreisbüro, hubertus.heil.wk02@bundestag.de, zu senden. Die Fahrtkosten und die Kosten für die Übernachtung in Berlin übernimmt Hubertus Heil. Für weitere Informationen zu Ablauf und Zugang am Veranstaltungstag steht das Wahlkreisbüro von Hubertus Heil ebenfalls gerne zur Verfügung.

