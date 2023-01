Familienbüro des DRK Gifhorn soll neu aufgestellt werden

Gifhorn. Das Familienbüro des DRK bietet im Landkreis Gifhorn in Zukunft vermehrt persönliche Sprechzeiten vor Ort an. Weitere Aktionen sind geplant.

Nach einer Antwort auf die Frage zur Besonderheit des Familienbüros des muss Annette Meyer-Kassner als langjährige Leiterin des selbigen nicht lange suchen: „Wir sind ein erster Anlaufpunkt für alle Fragen rund um die Familie in der Stadt und im Landkreis Gifhorn. Wir verstehen uns als Ansprechpartner, Wegweiser und Ratgeber für Familien. Zudem bieten wir selbst auch einige Projekte an, um Familien zu unterstützen.“

Ratsuchende erhalten Informationen und Beratung zu ihren individuellen Belangen. Unter anderem geht es dabei häufig um Fragen zur Kinderbetreuung, zu finanziellen Hilfen oder um Unterstützungsmöglichkeiten für Neubürgerinnen und Neubürgern bei alltäglichen Themen. Das Familienbüro ist primär eine Vermittlungsstelle und hat sich über die vergangenen Jahre zu einem Knotenpunkt im sozialen Netzwerk des Landkreis Gifhorn entwickelt.

Zu Weihnachten wurden 200 Geschenke für Kinder über das Familienbüro verteilt

In der jüngst vergangenen Weihnachtszeit wurden neben laufender Aktionen zudem knapp 200 Geschenke, die für Kinder gespendet wurden, über das Familienbüro an passende Empfängerfamilien verteilt. Aber eben nicht nur zur Weihnachtszeit, sondern das ganze Jahr über werden zahlreiche Projekte federführend von den fünf Mitarbeiterinnen des Familienbüros koordiniert und umgesetzt: Beispielsweise zielt das Frühförderprogramm „Malu“ darauf ab, die Bindung zwischen Eltern und Kindern durch gemeinsame Aktionen nachhaltig zu stärken. Hierbei werden die Eltern von einer fachkundigen Hausbesucherin unterstützt, die regelmäßige Termine plant und begleitet. Das teilt der DRK-Kreisverband Gifhorn in einer Pressemitteilung mit.

Bei den „Erziehungslotsen“ sind ehrenamtlich engagierte Menschen tätig, die Familien nach einer Qualifizierung dabei helfen, ihren Alltag zu meistern. Ziel ist es, ein stabiles Familienleben wiederzuerlangen oder aufzubauen.

Des Weiteren gibt es noch die Projekte „Zukunftsstifter“ sowie die „Familienbegleiter“. Allen Projekten ist gemein, dass durch zeitliche oder beratende Unterstützung Familien gezielt gefördert und in diversen Alltagssituationen unterstützt werden. Detaillierte Informationen zu den einzelnen Projekten können im Familienbüro erfragt oder jederzeit auf der neuen Internetseite unter https://www.drk-familienbuero.de abgerufen werden, heißt es in der Pressemitteilung weiter.

All diese Leistungen können die Mitarbeiterinnen in dieser Professionalität umsetzen, weil alle Projekte, die über das Familienbüro angeboten werden, durch verschiedene Institutionen und Sponsoren finanziert werden. „Für die vielfältige Unterstützung sind wir sehr dankbar. Und da unsere Angebote gut und gerne angenommen werden und wir so oft wie möglich persönlich ansprechbar sein wollen, werden unsere Anlaufstellen sowie Sprechzeiten in diesem Jahr stark ausgeweitet.“, freut sich Silvia Smilowski, die als stellvertretende Fachbereichsleiterin für den Bereich Kinder, Jugend und Familie beim DRK Gifhorn die Wirkungsfelder des Familienbüros koordiniert.

Es soll weitere Sprechzeiten im DRK-Forum geben

Somit soll es neben dem bekannten Beratungsbüro im Rathaus weitere Sprechzeiten in der Geschäftsstelle am Wasserturm sowie im neuen DRK-Forum an der Braunschweiger Straße (ehemals Schlingmann) geben. Zudem bietet das Familienbüro für die Menschen in Hankensbüttel, Wesendorf, Meinersen, sowie Isenbüttel zukünftig vermehrt persönliche Sprechzeiten vor Ort an. Die genauen Zeiten werden entsprechend auf der Internetseite kommuniziert, sobald diese feststehen.

Das DRK sucht Ehrenamtliche Helfer

„Im letzten Jahr waren wir an verschiedenen Gifhorner Aktionen, wie unter anderem beim Kindersamstag, dem Weltkindertag im Mühlenmuseum, beim Kinderweihnachtsmarkt oder auch an der Ehrenamtsmesse „Ehrensache“ beteiligt. Das wollen wir auf jeden Fall beibehalten und sogar noch ausweiten.“, ergänzt Smilowski ihre Ziele für das noch junge Jahr 2023. Um möglichst vielen Familien hilfreich zur Seite stehen zu können, sind im Familienbüro immer Menschen herzlich willkommen, die sich ihren Stärken und eigenen Wünschen entsprechend ehrenamtlich einbringen möchten.

