Unbekannte sprengen Geldautomaten in Nienhagen bei Celle

Splitter und ein Schild mit der Aufschrift "Geldautomat" liegen auf dem Fußboden vor einem gesprengten Geldautomaten. Zuletzt war Anfang November in der Region ein Geldautomat in Salzgitter gesprengt worden, davor in Vechelde, Mascherode, Gadenstedt und Salzgitter-Lichtenberg.

In der Nacht vom Freitag auf Samstag haben Unbekannte in einer Filiale der Sparkasse Celle-Gifhorn-Wolfsburg in Nienhagen einen Geldautomaten gesprengt. Das teilte am Samstag ein Sprecher der Sparkasse-Zentrale in Gifhorn mit.

Die Filiale der Sparkasse Celle-Gifhorn-Wolfsburg bleibt vorerst geschlossen

Glücklicherweise sei kein Personenschaden zu verzeichnen, allerdings sei durch die enorme Gewalt und deren Auswirkungen aktuell kein normaler Kundenbetrieb in der Filiale möglich. „Die ermittelnden Behörden und unsere Sparkasse befinden sich in engem Austausch. Selbstverständlich sind wir bestrebt, den Betrieb in Nienhagen so bald wie möglich wieder aufzunehmen“, sagt Tim Faß, Vorstandsmitglied der Sparkasse Celle-Gifhorn-Wolfsburg.

Ab wann von einem eingeschränkten oder gar einem Regelbetrieb auszugehen ist, könne zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht konkretisiert werden. „Wir bitten unsere Kundinnen und Kunden um Verständnis. Neben der polizeilichen Arbeit prüft unser Gebäudemanagement parallel, inwieweit Infrastruktur und Statik des Kompetenz-Centers in Mitleidenschaft gezogen worden sind. Es gilt die Bitte, die nächstgelegenen Filialen beispielsweise in Wathlingen und Altencelle aufzusuchen“, so Faß.

Weitere Automatensprengungen in Salzgitter und im Kreis Peine

Zuletzt war Anfang November in Salzgitter-Lebenstedt ein Geldautomat gesprengt worden, im Oktober in Vechelde, Landkreis Peine, davor in den Sommermonaten in Mascherode, Gadenstedt und Salzgitter-Lichtenberg.

