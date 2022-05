Sachbeschädigung in Gifhorn: Unbekannte klettern auf Autos

Unbekannte sind in Meine auf zwei Autos in der Bahnhofsstraße und am Marktplatz geklettert und haben diese dabei beschädigt. Wie die Polizei berichtet, wurden der Lack und die Karosserie der Autos in Mitleidenschaft gezogen.

Unbekannte flüchten in Meine mit Fahrrädern

Nach ersten Ermittlungen soll es sich um zwei oder drei Personen mit dunkler Bekleidung gehandelt haben. Sie flüchteten mit Fahrrädern in südliche Richtung. Der Gesamtschaden wird auf etwa 8.000 Euro geschätzt.

Zeugen können sich unter 05304/91230 bei der Polizei in Meine wenden.

red

