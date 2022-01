Geflügelpest in Müden

Geflügelpest in Müden Landwirtin: „Fall von Geflügelpest in Gifhorn ist beängstigend“

In Flettmar im Landkreis Gifhorn ist auf einem Hof die Geflügelpest ausgebrochen.

Gifhorn. 30.000 Tiere musste der Betrieb in Gifhorn töten. In der Region zieht die Aufstallungspflicht an. Ist das Virus auch für Menschen gefährlich?