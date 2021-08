CDU Ribbesbüttel schickt Kandidaten zwischen 24 und 70 ins Rennen

Die CDU der Gemeinde Ribbesbüttel schickt weibliche und männliche Mitgliedern aus allen Ortsteilen im Alter von 24 bis 70 Jahren ins Rennen um Plätze im Gemeinderat.

Aus den Ortsteilen Ausbüttel, Ribbesbüttel und Vollbüttel stellen sich Heiko Bäck, Rüdiger Fricke, Albert Jäger, Christoph Kaufmann, Lena Kaufmann, Stefan Löbbecke, Roman Maier, Sabine Schlüsche, Harald Schönhoff, Bernd Stieghahn und Christian Wrede zur Wahl.

Für ein Kreistagsmandat bewirbt sich Christian Wrede, für das Amt des Samtgemeindebürgermeisters Hans-Werner Buske. Für die Samtgemeindewahl ergänzen Rüdiger Fricke, Christian Wrede, Helga Meyer und Alicia Schönhoff die Liste.

Das Credo der CDU: „Die Menschen in allen Ortsteilen und jeder Generation stehen gleichberechtigt im zentralen Mittelpunkt unserer gemeinschaftlichen Arbeit.“

Themen: Verkehrsberuhigung, Gewerbeflächen, Schulerweiterung, Anbindungen zu Nachbarbahnhöfen

Verkehrsänderungen und -beruhigungen seien laut Pressemitteilung unumgänglich. Das Bauvorhaben einer Ampel an der stark befahrenden L 320 in Ribbesbüttel sei vor allem für die besonders jungen Verkehrsteilnehmer von oberster Priorität, um die Sicherheit auf Schulwegen zu gewährleisten. ,,Unter bedarfsgerechter Bauplanung verstehen wir auch das Fördern der B4-Umgehung und eine gute Anbindungen an die benachbarten Bahnhöfe in Leiferde und Rötgesbüttel zu planen, zu gestalten und umzusetzen“, wird Buske zitiert. Auch der Umwelt- und Klimaschutz, die Erweiterung der Schule und Kita sowie die Umsetzung von Gewerbeflächen stellten zentrale Punkte der Gemeindearbeit dar.

