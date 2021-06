Polizei Gifhorn sucht Zeugen nach Unfallflucht

Gifhorn. Auf dem Parkplatz einer Arztpraxis in Winkel kam es in der vergangenen Woche zu einem Unfall. Die Polizei sucht Zeugen.

Auf einem Parkplatz in Winkel ereignete sich ein Unfall. (Symbolfoto)

Ein Unfall hat sich in der vergangenen Woche am Dienstag zwischen 16.55 und 17.25 Uhr auf dem Parkplatz einer Arztpraxis im Hermann-Löns-Weg in Gifhorn/Winkel ereignet.

Lackschaden in Höhe von 500 Euro entstanden

Wie die Polizeiinspektion Gifhorn mitteilt, touchierte vermutlich beim Ein- oder Ausparken ein weißer Pkw einen parkenden schwarzen VW Golf. Dadurch entstanden Kratzer im Lack, der Schaden beläuft sich auf circa 500 Euro, heißt es weiter. Statt sich um die Regulierung zu kümmern fuhr, der Verursacher oder die Verursacherin davon. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Gifhorn unter (05371) 9800 zu melden.

red