Schülerinnen und Schüler schreiben die Abiturprüfung unter Corona-Bedingungen. Hier ein Blick in die Sporthalle des Sibylla-Merian-Gymnasiums in Meinersen. Schulleiterin Katrin Kroczek wünscht den Schülern viel Erfolg. Den Auftakt machten Montag die Geschichtskurse, am Dienstag folgt Kunst, am Mittwoch Chemie.