Gamsen. Die Polizei Gifhorn meldet den Diebstahl eines Bagger-Zubehörteils in Gamsen.

Diebe stehlen Planierschildverbreiterung in Gamsen

Unbekannte Dieben haben in der Nacht vom 30. auf den 31. März ein Zubehörteil eines Minibaggers der Firma Kubota gestohlen, wie die Polizei jetzt meldet. Der Bagger sei auf einer Baustelle an der Köthnerstraße in Gamsen abgestellt gewesen. Die Täter hätten die mit Bolzen befestigte Planierschildverbreiterung im Wert von 500 Euro gestohlen. Zeugen melden sich unter (05371) 9800.

red