Sassenburg setzt Krippen- und Hortbeiträge bis Mitte Februar aus

Aufgrund des Lockdowns und der damit einhergehenden Schließung der Kindertagesstätten, in denen derzeit nur eine Notbetreuung in kleinen Gruppen erlaubt ist, hat sich die Gemeinde Sassenburg dazu entschieden, dass für den gesamten Januar keine Betreuungsgelder gezahlt werden müssen. Für den Monat Februar wird das Betreuungsgeld auf Grundlage des Lockdowns bis 14. Februar zunächst zur Hälfte ausgesetzt. Sollte der Lockdown erneut verlängert werden, wird auch der restliche Betrag für Februar erlassen. Eltern, die ihr Kind im Januar oder Februar in einer Notgruppe betreuen lassen, müssen allerdings weiterhin zahlen. Das schreibt die Gemeinde in ihrer Pressemitteilung.

Gemeindebürgermeister Volker Arms betont: „Trotz fortlaufender Kosten in den Kindertagesstätten will damit die Gemeinde Sassenburg die Sorgeberechtigten finanziell entlasten.“ Darüber hinaus wird bei den Awo-Kindertagesstätten auch die Pauschale für Essensleistungen (Frühstück, Buffet, Mittag) für Januar gutgeschrieben. Die Gutschrift wird später verrechnet. Die in der Notbetreuung verpflegten Kinder werden dann auf den Tag genau rückwirkend separat abgerechnet. Im evangelisch-lutherischen Thomas-Kindergarten Neudorf-Platendorf bedarf es hierzu aufgrund von Einzelabrechnungen keiner gesonderten Regelung, heißt es in der Pressemitteilung weiter.

Eltern sollen Kinder möglichst daheim behalten

Zum Hintergrund: Aufgrund stark steigender Infektionszahlen hat das Land Niedersachsen in seiner Corona-Verordnung festgelegt, dass Kindertagesstätten mit Wirkung vom 11. Januar zunächst bis zum 14. Februar grundsätzlich geschlossen bleiben müssen. Erlaubt ist nur eine Notbetreuung in kleinen Gruppen. Die Notbetreuung ist für Kinder, bei denen mindestens Erziehungsberechtigter in betriebsnotwendiger Stellung in einem Berufszweig von allgemeinem öffentlichem Interesse arbeitet, die Unterstützungsbedarf – insbesondere in der Sprachförderung – haben oder zum kommenden Schuljahr schulpflichtig werden. Berücksichtigt werden können auch besondere Härtefälle.

Um die Zahl der Kinder in den Einrichtungen so gering wie möglich zu halten und damit die Verbreitung des Virus einzudämmen, sollten Eltern daher ihre Kinder daher möglichst zu Hause betreuen, rät die Verwaltung der Gemeinde Sassenburg.

red